Spalletti: "Se Yildiz avesse una punta farebbe ancora meglio"

Il compito non era certo dei più proibitivi, ma la Juventus aveva la necessità di tornare alla vittoria in campionato per non perdere altro terreno nella corsa alla Champions League. Alla fine Luciano Spalletti è stato accontentato dopo un primo tempo con più bassi che alti contro il fanalino di coda Pisa. E ha potuto festeggiare il 67° compleanno nel migliore dei modi. "Nel primo tempo non si riusciva a trovare spazio. Gli si permetteva sempre di essere in tre centrocampisti a coprire in area. Se fanno questo allora devi cercare di fare qualche giocata dentro in area, Nel secondo tempo è migliorato tutto, velocità compresa. Io levo Gatti non per demerito ma perché si doveva costruire un destro e quindi serviva qualcuno che ha quel piede lì. Tra lui e Bremer ho scelto lui questa volta", ha detto a Sky.