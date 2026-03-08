Riflessioni su Nicola in casa Cremonese. Gotti e Giampaolo possibili sostituti

08 Mar 2026 - 15:50
© italyphotopress

© italyphotopress

Dopo la protesta, le riflessioni. La Cremonese esce scossa dalla sconfitta nello scontro salvezza del via del Mare contro il Lecce. 

A fine gara, dopo il 2-1, è intervenuto il direttore sportivo grigiorosso Simone Giacchetta per chiedere rispetto dopo la mancata assegnazione del penalty nel finale per il contatto fra Jean e Sanabria

Intanto, la dirigenza della Cremonese riflette sulla posizione di Davide Nicola. La squadra non trova la vittoria proprio dalla gara d'andata contro il Lecce, il 7 dicembre scorso. 

In caso di esonero, il club potrebbe puntare su Luca Gotti o Marco Giampaolo come sostituti. 

davide nicola
cremonese
serie a

