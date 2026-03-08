Oscar Garcia nominato allenatore dell'Ajax

Oscar Garcia è stato nominato allenatore dell'Ajax Amsterdam, in sostituzione di Fred Grim, che aveva preso il posto di John Heitinga a novembre, a sua volta esonerato a causa degli scarsi risultati. Ex allenatore di Brighton, Saint-Étienne e Reims, il 52enne Garcia era alla guida della squadra riserve dell'Ajax e si trova ad affrontare il difficile compito di risollevare le sorti del club. Campione d'Olanda per 36 volte, l'Ajax non vince il titolo dal 2022 e attualmente è quinto, a 24 punti dai suoi rivali storici, il PSV Eindhoven, capolista del campionato. Ieri l'Ajax ha subito un'altra sconfitta, questa volta a Groninga (3-1), che ha segnato il destino di Fred Grim. "Oscar concluderà la stagione. I prossimi mesi sono molto importanti per il club. Ci restano otto partite da giocare e dobbiamo sfruttarle al meglio insieme", ha commentato Jordi Cruyff, nominato direttore tecnico dell'Ajax a gennaio.