Oscar Garcia nominato allenatore dell'Ajax

08 Mar 2026 - 21:58

Oscar Garcia è stato nominato allenatore dell'Ajax Amsterdam, in sostituzione di Fred Grim, che aveva preso il posto di John Heitinga a novembre, a sua volta esonerato a causa degli scarsi risultati. Ex allenatore di Brighton, Saint-Étienne e Reims, il 52enne Garcia era alla guida della squadra riserve dell'Ajax e si trova ad affrontare il difficile compito di risollevare le sorti del club. Campione d'Olanda per 36 volte, l'Ajax non vince il titolo dal 2022 e attualmente è quinto, a 24 punti dai suoi rivali storici, il PSV Eindhoven, capolista del campionato. Ieri l'Ajax ha subito un'altra sconfitta, questa volta a Groninga (3-1), che ha segnato il destino di Fred Grim. "Oscar concluderà la stagione. I prossimi mesi sono molto importanti per il club. Ci restano otto partite da giocare e dobbiamo sfruttarle al meglio insieme", ha commentato Jordi Cruyff, nominato direttore tecnico dell'Ajax a gennaio.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

La Juve guarda al futuro e pensa al ritorno di Kayode: la richiesta del Brentford

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Goretzka "chiama" Inter e Milan, anche altre due italiane alla finestra per l'estate

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:58
Oscar Garcia nominato allenatore dell'Ajax
19:15
Sampdoria: esonero imminente per Foti-Gregucci
17:39
Roma, ds Massara: "L'infortunio di Dybala non incide sul rinnovo"
15:50
Riflessioni su Nicola in casa Cremonese. Gotti e Giampaolo possibili sostituti
15:40
Tra il Milan e André ci si mette anche… Depay: “Non vendete adesso, molti club verranno”