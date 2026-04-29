MANOVRE BIANCONERE

Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo

L'argentino non ha raggiunto le 21 presenze da almeno 45 minuti in Liga, la condizione per far scattare il riscatto obbligaotrio da 32 milioni. Simeone però lo vorrebbe anche l'anno prossimo 

29 Apr 2026 - 16:25
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La notizia era nell'aria ma ora c'è l'aritmetica certezza: l'Atletico Madrid non ha farà scattare il riscatto obbligatorio di Nico Gonzalez dalla Juventus. L'argentino, arrivato in Spagna la scorsa estate, sarebbe diventato un Colchonero a tutti gli effetti alla 21esima presenza da almeno 45 minuti in Liga (escluse dunque le apparizioni in Champions e in Coppa del Rey). Nico è arrivato a quota 16 ma la sua stagione è già finita a causa di un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo ai box per le prossime 3/4 settimane. E dunque l'assegno da 32 milioni che i bianconeri avrebbero incassare in caso di riscatto si allontana sempre di più.

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Nico-Atletico sì ma con lo sconto

 L'ex Fiorentina però non ha vissuto una stagione negativa con l'Atleti: ha giocato quasi 2.000, spalmati su 21 presenze tra campionato, Champions e Coppa del Re conditi da 5 gol complessivi. Nico non è sicuramente un titolare in questo Atletico ricco di stelle e talento, ma nel corso della stagione ha dimostrato di essere una valida alternativa. Ragione per cui il Cholo Simeone vorrebbe trattenerlo: è probabile dunque che l'Atletico quest'estate si presenti con un assegno da 20 milioni circa (più o meno le cifra per cui i bianconeri lo hanno ancora a bilancio) per convincere la Juve a lasciare andare l'esterno offensivo. 

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I bianconeri, presumibilmente, proveranno a chiedere una trentina di milioni: le risorse portate da Nico infatti servono per rimpinguare il budget mercato per costruire una squadra a immagine e somiglianza di Luciano Spalletti. Vista la volontà di tutte le parti in causa di trovare la quadra, la sensazione è che quest'operazione possa andare in porto in qualche modo: magari venendosi incontro e trovandosi a metà strada su una valutazione da 25 milioni circa. 

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