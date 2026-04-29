Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo

La notizia era nell'aria ma ora c'è l'aritmetica certezza: l'Atletico Madrid non ha farà scattare il riscatto obbligatorio di Nico Gonzalez dalla Juventus. L'argentino, arrivato in Spagna la scorsa estate, sarebbe diventato un Colchonero a tutti gli effetti alla 21esima presenza da almeno 45 minuti in Liga (escluse dunque le apparizioni in Champions e in Coppa del Rey). Nico è arrivato a quota 16 ma la sua stagione è già finita a causa di un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo ai box per le prossime 3/4 settimane. E dunque l'assegno da 32 milioni che i bianconeri avrebbero incassare in caso di riscatto si allontana sempre di più.