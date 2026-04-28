Manchester City, Stones annuncia l’addio: nel suo futuro c’è la Juve?
Il difensore inglese, 31 anni, è stuzzicato dall'idea di un'esperienza all'estero e si sarebbe offerto ai bianconeri
Il difensore inglese John Stones lascerà il Manchester City al termine della stagione, ponendo fine alla sua decennale esperienza nel club, che ha coinciso con l'intero periodo di successi di Pep Guardiola. Stones si è unito al City nell'estate del 2016, diventando il secondo acquisto dell'era Guardiola. "Dicono che tutte le cose belle finiscono", ha scritto Stones su Instagram, "ma questa esperienza è stata la più bella e rimarrà per sempre parte di me", ha aggiunto.
Il difensore centrale, abile nel palleggio, si è rivelato fondamentale per lo stile di gioco offensivo e basato sul possesso palla del City sotto la guida dell'allenatore spagnolo. Il trentunenne ha contribuito alla conquista di 19 trofei importanti da parte del City, tra cui sei titoli di Premier League e una Champions League. Il suo contratto scadrà al termine di questa stagione e non verrà rinnovato.
Il che si traduce in una vera e propria occasione di mercato per le grandi del nostro campionato, Juventus in testa, perché dopo tanti anni in Premier Stones sarebbe stuzzicato dall'idea di un'esperienza all'estero e i bianconeri al momento sono in pole position dopo il recente blitz dei suoi agenti alla Continassa.
Il classe 1994 è l'identikit perfetto richiesto da Luciano Spalletti per carisma e attitudine alla vittoria, doti fondamentali per una Signora che punta a tornare padrona del campionato nella prossima stagione, ma a fronte di una richiesta per un contratto biennale con opzione, la dirigenza bianconera riflette ora sulla tenuta fisica di un calciatore che, nell'ultimo anno e mezzo, è stato tormentato da continui guai muscolari e ha collezionato appena 7 presenze in campionato in questa stagione.
Se le garanzie atletiche dovessero arrivare, la Juve potrebbe accelerare per battere la concorrenza di Inter e Milan, anch'esse informate della disponibilità del difensore e interessate a un grande colpo a parametro zero.
Nel mirino anche Bernardo Silva
Comolli ha già sentito Jorge Mendes, i dialoghi sono in piedi da tempo e sono vivi. Il Barcellona per ora è defilato e a far sperare la Vecchia Signora c'è anche la volontà del portoghese di restare ad alti livelli per almeno una-due stagioni. Un assist potrebbe arrivare da Francisco Conceiçao, suo compagno in Nazionale, ma soprattutto da Cristiano Ronaldo, che Torino la conosce benissimo.