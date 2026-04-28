Manchester City, Stones annuncia l’addio: nel suo futuro c’è la Juve?

Il difensore inglese John Stones lascerà il Manchester City al termine della stagione, ponendo fine alla sua decennale esperienza nel club, che ha coinciso con l'intero periodo di successi di Pep Guardiola. Stones si è unito al City nell'estate del 2016, diventando il secondo acquisto dell'era Guardiola. "Dicono che tutte le cose belle finiscono", ha scritto Stones su Instagram, "ma questa esperienza è stata la più bella e rimarrà per sempre parte di me", ha aggiunto.