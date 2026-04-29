Juve, ribaltone in attacco: rispunta Lewandowski. Il piano per convincere il polacco
Secondo "La Stampa", i bianconeri si stanno muovendo seriamente per il polacco in uscita dal Barcellona
Come riportato già da giorni da La Stampa, l'uomo del destino ha un nome e un cognome: Pini Zahavi. Il potentissimo agente di Robert Lewandowski è stato avvistato in Italia per un incontro che potrebbe essere un punto di partenza per una trattativa seria tra la Juventus e il bomber polacco. Dopo aver fatto tappa a Milano nei giorni scorsi (dove ha tastato il terreno con la dirigenza rossonera), Zahavi è approdato a Torino. L'obiettivo? Discutere la fattibilità di un'operazione che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Il Barcellona, impegnato in una complessa ristrutturazione tecnica ed economica, non ha ancora blindato il suo numero 9 per la prossima stagione, e il richiamo della Continassa si sta facendo sentire.
Nonostante i quasi 38 anni, Lewandowski continua a segnare con una regolarità impressionante, ma l'ostacolo principale resta l'ingaggio. Al Barça percepisce cifre fuori portata per i nuovi parametri bianconeri, ma l'apertura di Zahavi a una spalmatura del contratto su due anni potrebbe essere la chiave di volta.
La Juventus sembra aver effettuato il sorpasso decisivo sul Milan, che si sta orientando su altri nomi. Lewandowski chiede garanzie tecniche e la partecipazione alla Champions, requisiti che la Juve di Spalletti è pronta a mettere sul piatto. Le prossime 48 ore, con Zahavi ancora in Italia, saranno decisive per capire se la Juve potrà finalmente avere un bomber degno della sua tradizione.