Juve, ribaltone in attacco: rispunta Lewandowski. Il piano per convincere il polacco

Come riportato già da giorni da La Stampa, l'uomo del destino ha un nome e un cognome: Pini Zahavi. Il potentissimo agente di Robert Lewandowski è stato avvistato in Italia per un incontro che potrebbe essere un punto di partenza per una trattativa seria tra la Juventus e il bomber polacco. Dopo aver fatto tappa a Milano nei giorni scorsi (dove ha tastato il terreno con la dirigenza rossonera), Zahavi è approdato a Torino. L'obiettivo? Discutere la fattibilità di un'operazione che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Il Barcellona, impegnato in una complessa ristrutturazione tecnica ed economica, non ha ancora blindato il suo numero 9 per la prossima stagione, e il richiamo della Continassa si sta facendo sentire.