Juve, la richiesta di Elkann a Carnevali: fare 100 mln di plusvalenze

Una delle missioni più importanti di Giovanni Carnevali nel nuovo ruolo di ad e dg della Juventus sarà quello di tener conto del business plan già programmato nelle ultime settimane in società, che ha l'obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2028, anche per rispettare i paletti del settlement agreement che presto verrà sottoscritto con la Uefa. In questo senso, sottolinea La Gazzetta dello Sport, per l’esercizio 2026-27 (quindi da qui al prossimo giugno) il club bianconero dovrà realizzare proventi da player trading per circa 100 milioni per compensare in parte i mancati introiti della qualificazione in Champions. Qualche entrata potrebbe arrivare dai ragazzi della Next Gen, ma a parte l'incedibile Yildiz c'è un gruppo di giocatori il cui costo residuo a bilancio è inferiore al valore teorico di mercato e quindi potrebbero essere sacrificati sul mercato. Ecco chi sono...