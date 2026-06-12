MANOVRE BIANCONERE

Juventus, come cambia il mercato con Carnevali: rispunta Vlahovic

Da Sorloth al Dibu Martinez, con l'addio di Comolli cambierà inevitabilmente tutto il mercato intavolato finora dalla società bianconera

12 Giu 2026 - 07:55
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Rivoluzione in casa Juventus. L'addio di Damien Comolli neanche un anno dopo il suo arrivo ufficiale a Torino e l'imminente arrivo di Giovanni Carnevali segnano la fine di una gestione che non è mai riuscita a trovare piena sintonia con l'area tecnica. I bianconeri sono ora in attesa di condividere nella giornata di lunedì 15 giugno tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini (e condivise da Spalletti), ma il cambio porterà inevitabilmente a un'attenta revisione di tutte le possibili operazioni di mercato portate avanti finora, dal Dibu Martinez (si tratta con l'Aston Villa per pagare un indennizzo minimo) a Sorloth, da Lucumi a Kolo Muani (oltre al riscatto di Boga).

E tra i dossier che potrebbero riaprirsi, riferisce La Gazzetta dello Sport, c'è anche quello legato a Dusan Vlahovic, il cui addio sembrava ormai cosa certa complice la distanza economica tra le parti e soprattutto un rapporto mai realmente decollato con Comolli. Con la rivoluzione ai vertici bianconeri, l'arrivo di Carnevali e il sostegno di Spalletti, che considera l'attaccante serbo centrale per il suo progetto, il dialogo tra le parti potrebbe riaprirsi anche se la trattativa resta comunque complessa. 

Mercato più italiano

 Con l'arrivo di Carnevali la scelta di operare più sul mercato italiano che su quello estero potrebbe essere una naturale conseguenza, sfruttando gli ottimi rapporti che i dirigente ha creato nel tempo con altri direttori sportivi e amministratori. Anche in questo senso va letto il crescente interesse per Tarik Muharemovic, difensore bosniaco reduce da una stagione molto positiva con la maglia del Sassuolo.

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