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© Getty Images | Giacomo Raspadori - Prodotto del settore giovanile, nel 2023 arriva la cessione definitiva al Napoli per 28 milioni
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Manovre bianconere

Juventus, arriva Carnevali: ecco i colpi migliori con il Sassuolo

Giovanni Carnevali è pronto a sostituire il dimissionario Damien Comolli nel ruolo di amministratore delegato della Juventus. Carnevali arriva dal Sassuolo, a cui era legato dal 2014, e ha una grande conoscenza del panorama calcistico italiano. Il 65enne milanese ha sempre guardato con attenzione ai settori giovanili del nostro Paese, riuscendo a valorizzare numerosi giocatori e innescando un sistema di autofinanziamento di vitale importanza per il bilancio del club neroverde. Nella gallery i principali colpi messi a segno da Carnevali.

12 Giu 2026 - 09:32
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Giovanni Carnevali è pronto a sostituire il dimissionario Damien Comolli nel ruolo di amministratore delegato della Juventus. Carnevali arriva dal Sassuolo, a cui era legato dal 2014, e ha una grande conoscenza del panorama calcistico italiano. Il 65enne milanese ha sempre guardato con attenzione ai settori giovanili del nostro Paese, riuscendo a valorizzare numerosi giocatori e innescando un sistema di autofinanziamento di vitale importanza per il bilancio del club neroverde. Nella gallery i principali colpi messi a segno da Carnevali

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