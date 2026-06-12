Manovre bianconere Juventus, arriva Carnevali: ecco i colpi migliori con il Sassuolo

Giovanni Carnevali è pronto a sostituire il dimissionario Damien Comolli nel ruolo di amministratore delegato della Juventus. Carnevali arriva dal Sassuolo, a cui era legato dal 2014, e ha una grande conoscenza del panorama calcistico italiano. Il 65enne milanese ha sempre guardato con attenzione ai settori giovanili del nostro Paese, riuscendo a valorizzare numerosi giocatori e innescando un sistema di autofinanziamento di vitale importanza per il bilancio del club neroverde. Nella gallery i principali colpi messi a segno da Carnevali.