MANOVRE BIANCONERE

Mercato Juventus: per l'attacco restano solo Kolo Muani e Icardi

Comolli e Ottolini al lavoro per regalare una punta a Spalletti, ma le speranze sono sempre di meno

02 Feb 2026 - 10:16
Arriverà il tanto desiderato attaccante in casa Juventus? Ogni minuto che passa, le possibilità di regalare una punta a Spalletti si raffreddano. Salvo sorprese in stile Boga, i nomi sulla lista si sono ridotti a quelli di Randal Kolo Muani e Mauro Icardi. Ma, per entrambi, le speranze di arrivare a Torino sono davvero ridotte.

Kolo Muani, il Tottenham non molla - Se da una parte Comolli pare avere un accordo di massima con il Psg, proprietario del cartellino di Kolo Muani, dall'altra il Tottenham, dove l'attaccante francese sta giocando in prestito, non lo vuole cederlo a metà stagione. E non solo perché Spurs e bianconeri si potrebbero affrontare in un eventuale ottavo di finale di Champions League. Kolo Muani viene ritenuto parte integrante del progetto e le sue ultime prestazioni hanno convinto anche i più scettici. Per questo sarà davvero difficile convincere gli inglesi, anche se la dirigenza bianconera ci proverà sino alla fine.

Jeremie Boga

Juve, ufficiale l'arrivo di Boga: "Lo sognavo da quando ero bambino, non vedo l’ora"

Icardi ancora più difficile - La "suggestione" Icardi è stata smontata da Chiellini, ma è impossibile tenere fuori dai giochi l'ex attaccante dell'Inter. Il Galatasaray non vuole cederlo proprio alla squadra che affronterà nel playoff di Champions League. Piuttosto lo perderebbe a zero a giugno, visto che l'argentino è in scadenza. Difficile che basti un indennizzo, pur se corposo, a far cambiare idea ai turchi.

Mauro Icardi

Juve-Icardi, Chiellini: "Una suggestione e nulla di più, mi sento di escludere questa operazione"

Idea Sorloth, muro dell'Atletico - Nelle ultime ore la Juventus ha pensato anche ad Alexander Sorloth, trovando però l'opposizione dell'Atletico Madrid. Il norvegese ha il contratto in scadenza nel 2028 e i Colchoneros non hanno intenzione di privarsi del loro centravanti a metà stagione. Quest'anno il classe '95 ha collezionato 10 gol in 30 presenze tra tutte le competizioni. 

Sorprese in vista? - A poche ora dalla chiusura del mercato invernale non paiono esserci alternative. Dopo aver visto sfumare le ipotesi Mateta ed En-Nesyri, alla Juve non sembrano restare altre possibilità. A meno che all'ultimo momento non sbuchi un nome inatteso.

