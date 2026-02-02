Mercato Juventus: per l'attacco restano solo Kolo Muani e Icardi

Kolo Muani, il Tottenham non molla - Se da una parte Comolli pare avere un accordo di massima con il Psg, proprietario del cartellino di Kolo Muani, dall'altra il Tottenham, dove l'attaccante francese sta giocando in prestito, non lo vuole cederlo a metà stagione. E non solo perché Spurs e bianconeri si potrebbero affrontare in un eventuale ottavo di finale di Champions League. Kolo Muani viene ritenuto parte integrante del progetto e le sue ultime prestazioni hanno convinto anche i più scettici. Per questo sarà davvero difficile convincere gli inglesi, anche se la dirigenza bianconera ci proverà sino alla fine.