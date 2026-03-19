La Juve pesca in casa Napoli: offerta a Spinazzola, è duello con gli azzurri

19 Mar 2026 - 19:19
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Non solo Bernardo Silva. La Juventus sta guardando con attenzione al mercato degli svincolati e nelle ultime settimane ha messo nel mirino Leonardo Spinazzola, terzino che ha già vestito la maglia bianconera e in scadenza con il Napoli il prossimo giugno. I piemontesi, fa sapere Sky Sport, avrebbero offerto un biennale al 32enne: una proposta leggermente migliore rispetto a quella di De Laurentiis. Gli azzurri infatti, hanno messo sul piatto un contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Spinazzola, dal 2024 in Campania, avrebbe intenzione di dare priorità alla trattativa con il Napoli.

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