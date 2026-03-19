Milan, che rimpianto Szoboszlai. Boban svela: "Era chiusa, ma poi..."

19 Mar 2026 - 11:27
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Dominik Szoboszlai anche ieri sera ha incantato con la maglia del Liverpool, dove è arrivato dal Lipsia nell'estate del 2023 per 70 milioni di euro, ma il suo destino sarebbe potuto essere diverso e la maglia oltre che rossa sarebbe potuta essere nera. A svelarlo è stato Zvonimir Boban, che ospite degli studi di Sky ha dichiarato: "Nasce come 10, al Salisburgo e nell'Ungheria giocava sempre dietro la punta. Era un ruolo problematico però, ora si è trasformato in un 8 puro che era l'unica logica per farlo diventare un campione. Talento estremo, vede il gioco e tocca il pallone come pochi al mondo". Poi il retroscena: "Se mi piace particolarmente? Ovvio che mi piace. L'avevamo già chiuso, ma poi non si fece... Un bellissimo giocatore, sono felice che abbia vinto la guerra con sé stesso diventando un giocatore vero. Non aveva velocità e uno contro uno per fare il dieci, non poteva proprio".

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