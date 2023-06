Allegri, rilancio dell'Al Hilal: Max riflette, a breve vertice con la Juve

MERCATO

Il club arabo ha aggiunto un bonus di 10 milioni alla firma oltre all'offerta di 60 milioni per tre anni

© Getty Images L'Al Hilal non molla Massimiliano Allegri e rilancia. Per convincere il tecnico bianconero a sbarcare nella Saudi League il club di Riad ha infatti aggiunto un bonus di 10 milioni alla firma al ricco triennale da 60 milioni. Un'offerta super, su cui Max sta riflettendo attentamente. Dopo l'annata complicata, Allegri continua a dare la precedenza alla Juve per rispondere sul campo alle tante critiche, ma a certe cifre le valutazioni potrebbero essere anche differenti e portare a un cambio di rotta.

Ipotesi che al momento nessuno può escludere. Soprattutto dopo le tensioni dell'ultimo periodo a Vinovo con Francesco Calvo e la scelta del futuro ds Cristiano Giuntoli senza chiedere alcun parere al tecnico bianconero. Una situazione che, alla luce del pressing arabo, ora necessita di un confronto chiarificatore con la proprietà. Vertice che Massimiliano Allegri e John Elkann dovrebbero avere a breve, probabilmente già nelle prossime 24-48 ore, per fare il punto della situazione, verificare le reciproche intenzioni e far luce su tutti gli aspetti in ballo. Dalla ricchissima tentazione Al Hilal, già respinta al primo assalto a Montecarlo, alla costruzione della nuova squadra tra addii, conferme e nuovi acquisti sul mercato. Dall'obiettivo per la mediana Davide Frattesi, alle situazioni sul rinnovo di Adrien Rabiot e Juan Cuadrado, fino alla possibile cessione di Dusan Vlahovic. Temi caldissimi che definiranno contemporaneamente il futuro di Max sulla panchina bianconera e della Juve.

Un faccia a faccia necessario per mettere fine alle voci e alle indiscrezioni, voltare pagina e andare avanti. Qualunque sia la decisione del tecnico. Per Allegri tornare alla Juve è stata una scelta di cuore, fatta per il figlio Giorgio che vive a Torino e anche per il profondo rapporto di amicizia con Andrea Agnelli. Ora però il rilancio faraonico dall'Arabia potrebbe rimescolare un po' le carte dopo l'ultima stagione difficile, far vacillare alcune certezze e tentare l'allenatore bianconero. Una tentazione da settanta milioni di euro.