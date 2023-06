Juventus, Vlahovic pensa all’addio e l’agente tratta col Bayern

Dusan Vlahovic va di nuovo ko. L'attaccante della Juventus ha lasciato il ritiro della Serbia per via della pubalgia che lo tormenta ormai da mesi (quest'anno sono stati cinque gli stop) e che può influire sulle valutazioni di mercato del club per la prossima estate visto che sui conti dei bianconeri pesa come un macigno la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Vlahovic per la Juve non è incedibile e da settimane ormai si parla di un interesse concreto del Bayern Monaco per il serbo pagato 70 milioni (più 10 di bonus) alla Fiorentina nel gennaio del 2022 (23 gol in 63 partite): "Il Bayern può spendere anche 100 milioni, ma deve essere una scelta giusta. Si sa che stiamo cercando un centravanti, siamo sulla buona strada", ha detto ieri il presidente del club bavarese, ma per ora l'offerta dei tedeschi non raggiunge ancora gli 80 milioni chiesti da Manna e Calvo.