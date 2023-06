Juve, Allegri rifiuta l'offerta araba ma il Psg lo tiene nel mirino

JUVE

Max sarebbe il Piano B dei parigini se non dovessero riuscire ad arrivare a Nagelsmann, ma il tecnico bianconero sembra destianto a rimanere a Torino

© Getty Images Estate caldissima per Massimiliano Allegri. Dopo aver ascoltato la proposta monstre dall'Arabia Saudita, il tecnico della Juve ha ringraziato per l'interesse ma ha rifiutato l'offerta. Sul futuro a Torino dell'allenatore bianconero però c'è ancora qualche incertezza. Anche perché Max sarebbe finito anche nel mirino del Psg. In trattativa per Julian Nagelsmann, i parigini considerano infatti Allegri la miglior alternativa al tedesco. Una sorta di "Piano B" di altissimo profilo che però al momento non sembra poter cambiare la situazione e i progetti a Vinovo.

Vedi anche Calcio estero Al Hilal, i tifosi non vogliono Allegri: su Twitter spopola #Allegriout

L'impressione, dopo una stagione travagliatissima, è infatti che Max voglia restare alla guida della Juve anche l'anno prossimo per rispondere alle critiche sul campo e aiutare la società ad avviare un nuovo ciclo vincente. Una missione complicata e rischiosissima, certo, ma anche in perfetto stile Allegri. Una sfida da accogliere con ambizione in un ambiente che conosce benissimo e che potrebbe dargli ancora tante soddisfazioni con le giuste mosse di mercato e senza il fardello dei punti di penalizzazione che hanno segnato profondamente l'ultima annata.

Vedi anche juventus Juve, sirene arabe per Allegri: previsto un vertice a Montecarlo

"Allegri è coinvolto nel progetto della Juve che è complicato e difficile, ma lo ha sposato e non penso succederà nulla di clamoroso - ha dichiarato l'agente del tecnico dopo le voci relative all'offerta dall'Arabia -. Le cose sono state dette con chiarezza da lui e dalla società". Dichiarazioni che lasciano pochi dubbi sulle reali intenzioni del mister. A meno di un clamoroso affondo del Psg, ovviamente. In quel caso allora la situazione potrebbe cambiare e l'idea di guidare Mbppé e compagni potrebbe alimentare la voglia di riscatto di Max fuori dall'Italia.