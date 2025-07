Juve, chi con David? I quattro nomi che movimentano il mercato bianconero

Partendo da chi c'è ma molto probabilmente non ci sarà si arriva ai nomi di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Se per il polacco l'addio è certo, il recente rinnovo fino al 2027 era in ottica spalmatura dell'ingaggio e non un segnale per un futuro ancora bianconero, più complicata la situazione che porta al serbo. La sua posizione è chiara: in scadenza nel 2026, ha rifiutato le offerte arabe e del Fenerbahce perché vuole restare in Europa ma nessuno ha portato una proposta che convinca sia la Juve (anche perché il valore del cartellino è influenzato dalla scadenza tra 12 mesi) sia il giocatore, che nel 2025/26 andrà a guadagnare 12 milioni di euro. L'arrivo di David non ha spavanto DV9 che ha ribadito sui social come il numero 9 juventino sia ancora lui, oltre a far arrabbiare diversi tifosi per un like di troppo dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club.