Al Hilal, i tifosi non vogliono Allegri: su Twitter spopola #Allegriout

Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la Juventus due anni prima della scadenza del contratto per sbarcare in Arabia Saudita, ma alla notizia del vertice previsto a Montecarlo tra il tecnico e gli emissari del club i tifosi dell'Al Hilal sono insorti sui social internazionalizzando in un certo senso quell'hashtag #Allegriout che durante l'anno è stato spesso in tendenza tra i tifosi bianconeri. In Arabia infatti in queste ore su Twitter è diventato trend topic #جمهور_الهلال_يرفض_اليغري, che grossomodo si può tradurre con "Noi Allegri non lo vogliamo".