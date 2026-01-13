Logo SportMediaset

MANOVRE BIANCONERE

La Juve prova a migliorarsi puntando sugli svincolati: ipotesi Mingueza per la difesa

Il laterale destro spagnolo, ex Barça ora al Celta Vigo, è in scadenza a giugno

13 Gen 2026 - 09:08

Dopo avere preso Jonathan David nel mercato di giugno, la Juve ci ha preso gusto e punta sugli svincolati. Il nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Oscar Mingueza, difensore di fascia che può pure essere impiegato da centrale in una difesa a tre o a quattro, ex Barcellona e ora al Celta Vigo, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e la Juve, che lo vorrebbe subito, è intenzionata a prenderlo a parametro zero

Mingueza compirà 27 anni a maggio ed è quindi un giocatore esperto, che ha già messo insieme oltre 220 presenze tra i professionisti, e che è stato chiamato di nuovo del c.t. della Nazionale spagnola. Può essere un’alternativa a Kalulu come centrale di destra, come difensore laterale a tutta fascia, o esterno nella difesa a quattro. Spalletti cerca un profilo di questo tipo visto che non è mai stato convinto di Joao Mario. Il ds bianconero Marco Ottolini era in Spagna a seguire Siviglia-Celta proprio per osservare da vicino il laterale spagnolo.  Se non si arrivasse a concludere questa operazione, l'alternativa sarebbe quella di puntare su Mazraoui, difensore marocchino dello United, già da tempo ai margini della rosa dei red devils.

juve
svincolati
mercato

