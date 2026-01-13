La Juve prova a migliorarsi puntando sugli svincolati: ipotesi Mingueza per la difesa

Dopo avere preso Jonathan David nel mercato di giugno, la Juve ci ha preso gusto e punta sugli svincolati. Il nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Oscar Mingueza, difensore di fascia che può pure essere impiegato da centrale in una difesa a tre o a quattro, ex Barcellona e ora al Celta Vigo, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e la Juve, che lo vorrebbe subito, è intenzionata a prenderlo a parametro zero.