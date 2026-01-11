Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

Spieghiamo: la Juve ha bisogno di un centrocampista duttile, un uomo di fisico ed esperienza in grado di giocare sia da centrale, che da mezzala o addirittura sottopunta. Chi meglio del milanista? Il Milan, invece, cerca un difensore, perché là dietro, con Tomori, Gabbia, Pavlovic e il solo De Winter come alternativa la coperta è corta. Anche qui: chi meglio di Gatti che Allegri conosce bene e stima? E allora, dopo aver sondato il terreno qualche settimana fa provando a mettere sul piatto della trattativa Koni De Winter, ecco che Loftus-Cheek potrebbe essere la pedina giusta per andare a dama. Anche perché, sia l'inglese che l'azzurro, cercano più spazio per provare a convincere i rispettivi ct a portarli ai Mondiali (agli spareggi, per ora, nel caso di Gatti).