presto l'incontro

Juventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: il tecnico dice sì, ma chiede garanzie sul mercato

Luciano Spalletti apre al prolungamento con la Juventus: ecco le richieste del tecnico per un mercato da Champions

28 Feb 2026 - 09:08
videovideo

La Juventus, nelle figure di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, lo ha detto, ripetuto e ribadito più volte nel corso delle ultime settimane: l'intenzione della società è di puntare forte su Luciano Spalletti per il futuro. L'allenatore bianconero, nonostante più volte avesse detto come il contratto non fosse un argomento di attualità, non è rimasto insensibile alle dichiarazioni di stima, pubbliche e private (anche John Elkann sta apprezzando il suo lavoro) tanto da essersi lasciato andare a un "Rinnovo subito? Si può fare". Ma, prima, chiede alcune garanzie.

Non è questione di soldi, no. Spalletti piuttosto vuole che la sua ambizione collimi con la visione del club in tema di mercato: per affrontare una stagione a livelli altissimi in Serie A come in Champions League (ancora da riconquistare, ovviamente) serve un acquisto top per ogni reparto. Le mosse di gennaio, con gli arrivi di Boga e Holm pur senza la prima punta che sarebbe servita in attesa del ritorno di Vlahovic, gli hanno fatto piacere e vuole che in estate si continui su questa strada.

Sarà questo che, spiega Tuttosport, ribadirà alla dirigenza settimana prossima quando ci sarà il primo incontro per parlare di prolungamento fino al 2028. Un confronto che arriverà dopo Roma-Juve quando saranno più chiare anche le prospettive di classifica in ottica Champions e, di conseguenza, si potrà immaginare che mercato sarà, a livello di investimenti e di necessità nei vari reparti.

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10

1 di 16
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

luciano spalletti
juventus
rinnovo contratto
calciomercato juve
estate
2026

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Juventus

 Dusan Vlahovic

Juve, chi si rivede: Vlahovic è pronto a tornare in campo, ecco quando

David impalpabile e l'errore di Zhegrova: i nodi di Spalletti e del mercato bianconero

La Juve riparte dai parametri zero: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi sulla lista di Comolli e Ottolini

Spalletti e Icardi ai tempi dell'Inter

Niente Juve per Icardi: il retroscena sul no di Spalletti a gennaio

Federico Chiesa vorrebbe tornare in Serie A ma Slot lo bloccherà almeno sino al ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa. Anche qui la concorrenza è folta: Roma e Napoli oltre la Juve

Juve, l'attacco non gira? Ecco nove nomi per regalare un nuovo 9 a Spalletti

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:17
Juve-Spalletti: due club esteri hanno sondato l'allenatore
16:01
Nuova avventura per Mario Rui: l'ex Napoli riparte dalla terza serie degli Emirati Arabi
15:17
Manchester United, l'esonero di Amorim costa caro: quasi 18 milioni di euro
11:29
Juventus, patto Elkann-Spalletti: no alla vendita del club e piano rivoluzione in attacco
10:00
Locatelli si (ri)prende la Juventus, pronto il rinnovo: tutti i dettagli