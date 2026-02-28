Juventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: il tecnico dice sì, ma chiede garanzie sul mercato

La Juventus, nelle figure di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, lo ha detto, ripetuto e ribadito più volte nel corso delle ultime settimane: l'intenzione della società è di puntare forte su Luciano Spalletti per il futuro. L'allenatore bianconero, nonostante più volte avesse detto come il contratto non fosse un argomento di attualità, non è rimasto insensibile alle dichiarazioni di stima, pubbliche e private (anche John Elkann sta apprezzando il suo lavoro) tanto da essersi lasciato andare a un "Rinnovo subito? Si può fare". Ma, prima, chiede alcune garanzie.