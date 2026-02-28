Juventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: il tecnico dice sì, ma chiede garanzie sul mercato

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10
Luciano Spalletti apre al prolungamento con la Juventus: ecco le richieste del tecnico per un mercato da Champions
La Juventus, nelle figure di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, lo ha detto, ripetuto e ribadito più volte nel corso delle ultime settimane: l'intenzione della società è di puntare forte su Luciano Spalletti per il futuro. L'allenatore bianconero, nonostante più volte avesse detto come il contratto non fosse un argomento di attualità, non è rimasto insensibile alle dichiarazioni di stima, pubbliche e private (anche John Elkann sta apprezzando il suo lavoro) tanto da essersi lasciato andare a un "Rinnovo subito? Si può fare". Ma, prima, chiede alcune garanzie.
Non è questione di soldi, no. Spalletti piuttosto vuole che la sua ambizione collimi con la visione del club in tema di mercato: per affrontare una stagione a livelli altissimi in Serie A come in Champions League (ancora da riconquistare, ovviamente) serve un acquisto top per ogni reparto. Le mosse di gennaio, con gli arrivi di Boga e Holm pur senza la prima punta che sarebbe servita in attesa del ritorno di Vlahovic, gli hanno fatto piacere e vuole che in estate si continui su questa strada.
Sarà questo che, spiega Tuttosport, ribadirà alla dirigenza settimana prossima quando ci sarà il primo incontro per parlare di prolungamento fino al 2028. Un confronto che arriverà dopo Roma-Juve quando saranno più chiare anche le prospettive di classifica in ottica Champions e, di conseguenza, si potrà immaginare che mercato sarà, a livello di investimenti e di necessità nei vari reparti.
