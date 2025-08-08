La Juve non chiude e il Newcastle piomba su Kolo Muani: contatti in corso con il Psg

Secondo quanto riporta Florian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sport De, gli inglesi sono in diretto contatto con il Psg per capire i costi dell'operazione. Il francese non è l'unico candidato per sostituire Isak: in corsa con lui ci sono Yoane Wissa del Brentford (che smania per vestirsi di bianconero e secondo Fabrizio Romano sarebbe molto vicino al lcub di Tonali), Gonzalo Ramos del Psg, Ollie Watkins dell'Aston Villa e Nico Jackson del Chelsea. Nei piani del Newcastle ci potrebbe essere anche più di un innesto nel reparto offensivo, l'arrivo di Wissa quindi non escluderebbe Kolo Muani. La Juve è avvisata: il calciatore, anche se ha dato la sua parola ai bianconeri, non aspetterà all'infinito, anche perché non vuole correre il rischio di rimanere a Parigi chiuso da un parco attaccanti stellare.