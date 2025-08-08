La Juve non chiude e il Newcastle piomba su Kolo Muani: contatti in corso con il Psg

Dominio inglese in Europa, Juve e Napoli comandano in Italia: chi spende sul mercato
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
Dopo aver perso Sesko, nella short list degli inglesi c'è anche il francese del Psg che voleva tornare in bianconero
Il tempo stringe e le pretendenti aumentano: il ritorno di Randall Kolo Muani alla Juventus si complica giorno dopo giorno. I vertici bianconeri avevano messo il francese tra le priorità di questo mercato ma l'arrivo di Jonathan David e la mancata partenza di Dusan Vlahovic stanno bloccando l'operazione con il Psg. E più passano i giorni, più aumentano le possibilità che il bomber francese non aspetti più la Juve, dal giorno in cui è tornato a Parigi sua primissima scelta. Oggi però l’impasse sulla cessione di DV9 (e di Douglas Luiz) non lascia margine di manovra a Comolli per presentarsi ai colloqui coi parigini con un'offerta che si avvicini alle richieste: 45/50 milioni.
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
Un prezzo che il Newcastle non avrebbe problemi a raggiungere. Gli inglesi hanno ormai metabolizzato l'addio di Alexander Isak, pronto a sposare il Liverpool per 120 milioni. L'erede prescelto era Benjamin Sesko che però ha preferito la corte dello United a fronte di un assegno da 85 milioni per il Lipsia. Così i Magpies ora si trovano senza centravanti e con una vagonata di milioni in arrivo: per questo dalle parti del St James’ Park il nome di Kolo Muani è diventato subito di moda.
Secondo quanto riporta Florian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sport De, gli inglesi sono in diretto contatto con il Psg per capire i costi dell'operazione. Il francese non è l'unico candidato per sostituire Isak: in corsa con lui ci sono Yoane Wissa del Brentford (che smania per vestirsi di bianconero e secondo Fabrizio Romano sarebbe molto vicino al lcub di Tonali), Gonzalo Ramos del Psg, Ollie Watkins dell'Aston Villa e Nico Jackson del Chelsea. Nei piani del Newcastle ci potrebbe essere anche più di un innesto nel reparto offensivo, l'arrivo di Wissa quindi non escluderebbe Kolo Muani. La Juve è avvisata: il calciatore, anche se ha dato la sua parola ai bianconeri, non aspetterà all'infinito, anche perché non vuole correre il rischio di rimanere a Parigi chiuso da un parco attaccanti stellare.
Commenti (0)