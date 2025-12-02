Juve, attenta: l'Arsenal si muove per Yildiz. Ora serve il rinnovo

A proposito di contratto, l'attaccante è legato ai bianconeri da un accordo fino al 2029 ma l'ad Comolli vuole rinnovarlo al più presto. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è chiamata a una missione abbastanza delicata vista la distanza che ancora esiste tra l'offerta e le richieste del calciatore. Oggi Yildiz percepisce all'anno circa 1,7 milioni di euro più bonus e avrebbe chiesto un ingaggio da top player tra i 6 e i 7 milioni. Al momento, però, i bianconeri gli avrebbero proposto una cifra leggermente inferiore ai 5.