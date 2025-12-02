Juve, attenta: l'Arsenal si muove per Yildiz. Ora serve il rinnovo

Yildiz nella storia della Juve: il più giovane capitano bianconero di sempre
I Gunners hanno effettuato il primo sondaggio con l'entourage del turco, su cui c'è anche il Real Madriddi Redazione
Kenan Yildiz è sempre più il protagonista di questa prima parte di stagione. Il classe 2005 sta prendendo per mano la Juventus a suon di gol e prestazioni convincenti e adesso, senza Vlahovic, Spalletti si aspetterà ancora di più da lui.
Il talento turco sta attirando le attenzioni di diversi top club europei e ora il suo rinnovo deve essere la priorità assoluta per i bianconeri. Oltre al Real Madrid, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Arsenal. Per i Gunners Yildiz è più di un'idea: nell'ultimo periodo il club londinese avrebbe mosso i primi passi con l'entourage del calciatore per conoscere le richieste contrattuali.
A proposito di contratto, l'attaccante è legato ai bianconeri da un accordo fino al 2029 ma l'ad Comolli vuole rinnovarlo al più presto. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è chiamata a una missione abbastanza delicata vista la distanza che ancora esiste tra l'offerta e le richieste del calciatore. Oggi Yildiz percepisce all'anno circa 1,7 milioni di euro più bonus e avrebbe chiesto un ingaggio da top player tra i 6 e i 7 milioni. Al momento, però, i bianconeri gli avrebbero proposto una cifra leggermente inferiore ai 5.
Insomma, i dialoghi andranno avanti anche nelle prossime settimane: la partita è apertissima.
