Südtirol, El Kaouakibi rinnova fino al 2028: è ufficiale

"L’FC Südtirol è lieto di annunciare che Hamza El Kaouakibi ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2028. L’accordo tra le parti, originariamente in scadenza al termine della corrente stagione agonistica, è stato esteso di due anni. El Kaouakibi, 27 anni, difensore, è approdato all’FC Südtirol nell’estate del 2020, in prestito dal Bologna. Nella prima stagione in biancorosso ha collezionato 32 presenze in tutte le competizioni, ovvero due gare in Coppa Italia e 30 in Serie C, realizzando due gol e tre assist. Le prestazioni fornite con la casacca dell’FCS gli hanno spianato la strada verso il trasferimento al Pordenone, in Serie B, nel corso dell’estate del 2021.