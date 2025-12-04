Logo SportMediaset

Mercato

De Zerbi: "Mi vedo al Marsiglia ancora a lungo"

04 Dic 2025 - 18:52
Roberto De Zerbi ha risposto così nella conferenza stampa pre Lille a chi gli schiedeva se si vede al Marsiglia ancora per molti anni: "Personalmente, mi vedo qui a lungo termine. Vorrei andare oltre le tre stagioni e diventare uno degli allenatori con il mandato più lungo nella storia del club. Mi sento bene, anche in mezzo alle critiche, anche in mezzo alla confusione. Non mi offendo facilmente... Alcune critiche sono ingiuste. Capisco quando le cose vengono fatte in buona fede. Se tutti sono contenti, ovviamente il club in primis, mi piacerebbe rimanere. È un privilegio lavorare qui. Ci sono molte aspettative, molta pressione. Ma la squadra può ottenere qualsiasi cosa in questa stagione: lascio a voi la definizione di qualsiasi cosa".

Mercato ora per ora
 Roberto De Zerbi
18:52
De Zerbi: "Mi vedo al Marsiglia ancora a lungo"
17:30
Südtirol, El Kaouakibi rinnova fino al 2028: è ufficiale
KEVIN DE BRUYNE, NAPOLI
16:19
Marsiglia, Benatia: "Abbiamo provato a prendere De Bruyne ma..."
15:20
Barcellona, tutto fatto per il rinnovo di Eric Garcia: ha firmato fino al 2031
14:35
Crystal Palace, senza rinnovo Mateta sarà ceduto in estate