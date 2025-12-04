De Zerbi: "Mi vedo al Marsiglia ancora a lungo"

Roberto De Zerbi ha risposto così nella conferenza stampa pre Lille a chi gli schiedeva se si vede al Marsiglia ancora per molti anni: "Personalmente, mi vedo qui a lungo termine. Vorrei andare oltre le tre stagioni e diventare uno degli allenatori con il mandato più lungo nella storia del club. Mi sento bene, anche in mezzo alle critiche, anche in mezzo alla confusione. Non mi offendo facilmente... Alcune critiche sono ingiuste. Capisco quando le cose vengono fatte in buona fede. Se tutti sono contenti, ovviamente il club in primis, mi piacerebbe rimanere. È un privilegio lavorare qui. Ci sono molte aspettative, molta pressione. Ma la squadra può ottenere qualsiasi cosa in questa stagione: lascio a voi la definizione di qualsiasi cosa".