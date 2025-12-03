Roma e Juventus vanno a caccia di un attaccante: si complica la strada Zirkzee, intreccio su Fabio Silva

Il Manchester United potrebbe decidere di trattenere a gennaio l'ex attaccante del Bolognadi Redazione
Le vie dell'attacco sono infinite? Forse no, visto che a gennaio numerose squadre di Serie A andranno a caccia di una punta a fronte di un mercato che non offre molte alternative. Ed è per questo che i club si ritrovano a contendersi gli stessi nomi come accade per Roma e Juventus che avrebbero messo nel mirino una vecchia conoscenza del nostro campionato come Joshua Zirkzee.
I giallorossi sono leggermente più avanti rispetto ai bianconeri essendosi mossi ben prima, ma dovranno fare i conti con il Manchester United che sta rivalutando il proprio giocatore. Lasciando da parte l'ingente investimento economico fatto dai Red Devils per l'ex attaccante del Bologna, la squadra inglese deve fare i conti con una serie di infortuni e con il rischio di perdere a gennaio Amad Diallo e Bryan Mbeumo per la Coppa d'Africa, motivo per cui un addio di Zirkzee rischia di essere rinviato, come riportato dal Corriere dello Sport.
A fronte del grave infortunio di Dusan Vlahovic da una parte e delle difficoltà realizzative di Artem Dobvyk ed Evan Ferguson dall'altra, l'alternativa numero uno per entrambi i club sarebbe Fabio Silva che nel Borussia Dortmund sta trovando pochissimo spazio. La Roma starebbe pensando a un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League e a un certo numero di presenze raggiunte. La stessa Juventus starebbe pensando a quella formula, anche se il Borussia Dortmund preferirebbe una cessione definitiva attorno ai 25-30 milioni di euro, motivo per cui le strade del mercato potrebbero presto intrecciarsi nuovamente.