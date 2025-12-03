Roma e Juventus vanno a caccia di un attaccante: si complica la strada Zirkzee, intreccio su Fabio Silva

A fronte del grave infortunio di Dusan Vlahovic da una parte e delle difficoltà realizzative di Artem Dobvyk ed Evan Ferguson dall'altra, l'alternativa numero uno per entrambi i club sarebbe Fabio Silva che nel Borussia Dortmund sta trovando pochissimo spazio. La Roma starebbe pensando a un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League e a un certo numero di presenze raggiunte. La stessa Juventus starebbe pensando a quella formula, anche se il Borussia Dortmund preferirebbe una cessione definitiva attorno ai 25-30 milioni di euro, motivo per cui le strade del mercato potrebbero presto intrecciarsi nuovamente.