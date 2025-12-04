Liverpool, Van Dijk: "Wirtz? C'è un chiaro motivo se l'abbiamo preso..."

Florian Wirtz sta avendo difficoltà in questi primi mesi di Liverpool. Il tedesco, arrivato ad Anfield in estate per 125 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, ha trovato la prima rete in premier soltanto a dicembre, nel match pareggiato contro il Sunderland. Sul rendimento di Wirtz si è espresso uno dei leader dello spogliatoio dei Reds come Virgil Van Dijk: "C'è un motivo se un club come il nostro l'ha comprato: è perché è un giocatore incredibile, un fuoriclasse secondo me. Qui con noi può solo migliorare, ma ha bisogno ancora di tempo. Non deve montarsi la testa ma nemmeno deprimersi per le difficoltà normali che sta incontrando".