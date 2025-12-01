Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE BIANCONERE

Juventus, l'infortunio cambia il futuro di Vlahovic

L'attaccante serbo resterà per forza a Torino sino a fine stagione, con la società bianconera che farà un altro tentativo per il rinnovo

di Alberto Gasparri
01 Dic 2025 - 11:43

Il 2025 agonistico di Dusan Vlahovic è finito sabato, con l'infortunio che lo terrà fermo a lungo. Ma il futuro sportivo dell'attaccante serbo era ed è ancora tutto da scrivere. Dove giocherà la prossima stagione? Al momento una risposta definitiva non c'è, ma è ormai sicuro che a gennaio la Juventus non lo cederà. Non aveva intenzione di farlo prima dello stop, non lo potrà fare nemmeno adesso che si è dovuto fermare ai box. Non c'erano opportunità prima e non ci sono ora che Vlahovic dovrà rimanere a lungo lontano dai campi da gioco. Insomma, soltanto dal 1° febbraio se ne saprà di più. Da quel momento l'ex viola potrà accordarsi con chiunque, bianconeri compresi.

Leggi anche

Vlahovic fuori causa due mesi: tocca a Openda o David ma c'è la terza via

A Torino non vorrebbero perderlo, men che meno a zero. La trattativa per un potenziale rinnovo è in stallo, ma non è ancora del tutto tramontata. Come annunciato da Comolli, se ne riparlerà a fine stagione, quando anche lo stesso giocatore capirà che carte ha in mano. La Juve farà un nuovo tentativo, ma alle proprie cifre, che sono lontane dagli attuali 12 milioni di euro (8+4). La pista Bayern Monaco per ora si è un po' raffreddata, mentre di sicuro il Barcellona andrà alla ricerca di una punta, anche se non si è mosso concretamente. In Italia ci potrebbe ripensare il Milan, che già lo aveva approcciato in estate.

Juve-Cagliari: le foto della gara

1 di 25
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Juventus

Juve, regista cercasi: tra Brozovic, Bernabé e Toth spunta anche Verratti

Juve, Toth il nome nuovo a centrocampo: su di lui mezza Bundesliga

VLAHOVIC

Spalletti e i rinforzi per gennaio: il modulo deciderà il mercato. Nodo Vlahovic

Juve, avviati i contatti per Tiago Gabriel: idea Adzic come contropartita

Juve, Hjulmand e Hojbjerg in salita per gennaio: in mediana si valutano soluzioni low cost

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:08
Sergio Ramos e quel "no" dell'Inter che fece male
12:03
Manchester United, il Napoli continua a osservare Mainoo
11:16
La Juventus punta al rinnovo di McKennie, ma c'è il rischio di un addio a parametro zero
10:28
Torino, Baroni a rischio: col Milan è decisiva per il suo futuro
09:12
Juventus, Mourinho vuole Kostic al Benfica