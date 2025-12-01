Juventus, l'infortunio cambia il futuro di Vlahovic

Il 2025 agonistico di Dusan Vlahovic è finito sabato, con l'infortunio che lo terrà fermo a lungo. Ma il futuro sportivo dell'attaccante serbo era ed è ancora tutto da scrivere. Dove giocherà la prossima stagione? Al momento una risposta definitiva non c'è, ma è ormai sicuro che a gennaio la Juventus non lo cederà. Non aveva intenzione di farlo prima dello stop, non lo potrà fare nemmeno adesso che si è dovuto fermare ai box. Non c'erano opportunità prima e non ci sono ora che Vlahovic dovrà rimanere a lungo lontano dai campi da gioco. Insomma, soltanto dal 1° febbraio se ne saprà di più. Da quel momento l'ex viola potrà accordarsi con chiunque, bianconeri compresi.