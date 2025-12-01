Juventus, l'infortunio cambia il futuro di Vlahovic

Juve-Cagliari: le foto della gara
L'attaccante serbo resterà per forza a Torino sino a fine stagione, con la società bianconera che farà un altro tentativo per il rinnovodi Alberto Gasparri
Il 2025 agonistico di Dusan Vlahovic è finito sabato, con l'infortunio che lo terrà fermo a lungo. Ma il futuro sportivo dell'attaccante serbo era ed è ancora tutto da scrivere. Dove giocherà la prossima stagione? Al momento una risposta definitiva non c'è, ma è ormai sicuro che a gennaio la Juventus non lo cederà. Non aveva intenzione di farlo prima dello stop, non lo potrà fare nemmeno adesso che si è dovuto fermare ai box. Non c'erano opportunità prima e non ci sono ora che Vlahovic dovrà rimanere a lungo lontano dai campi da gioco. Insomma, soltanto dal 1° febbraio se ne saprà di più. Da quel momento l'ex viola potrà accordarsi con chiunque, bianconeri compresi.
A Torino non vorrebbero perderlo, men che meno a zero. La trattativa per un potenziale rinnovo è in stallo, ma non è ancora del tutto tramontata. Come annunciato da Comolli, se ne riparlerà a fine stagione, quando anche lo stesso giocatore capirà che carte ha in mano. La Juve farà un nuovo tentativo, ma alle proprie cifre, che sono lontane dagli attuali 12 milioni di euro (8+4). La pista Bayern Monaco per ora si è un po' raffreddata, mentre di sicuro il Barcellona andrà alla ricerca di una punta, anche se non si è mosso concretamente. In Italia ci potrebbe ripensare il Milan, che già lo aveva approcciato in estate.
