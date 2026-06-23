Juventus, è Kolo Muani l'erede di Vlahovic. Carnevali: "Ci stiamo lavorando"

La Juve prepara il post Dusan Vlahovic. Il contratto del serbo scade la prossima settimana e, al momento, tutto tace su un possibile rinnovo. Per questo i bianconeri guardano al futuro e si muovono con convinzione su una vecchia conoscenza: Randall Kolo Muani.
Il tira e molla con l'attaccante francese dura da più di un anno, quando Damien Comolli provò per tutta l'estate a strapparlo al Psg a prezzo di saldo. I parigini, infastiditi dalle manovre dell'ex ad juventino, avevano deciso di chiudere i ponti e mandare il giocatore in prestito al Tottenham. Anche lo stesso calciatore era rimasto scottato dal lungo corteggiamento poi finito nel nulla. Tanto da chiudere la porta a gennaio, quando la Juve, su richiesta di Spalletti, era tornata alla carica. Soltanto il lavoro ai fianchi dell’ex ct e dei vecchi compagni di squadra sono riusciti a fargli cambiare idea. A quel punto però il mercato di gennaio era agli sgoccioli: troppo tardi per trovare una quadra per un'operazione così importante.
Quella a Londra non è stata un'esperienza felice per il classe '98, finito presto in fondo alle gerarchie in una stagione complicatissima per gli Spurs. La permanenza in Inghilterra è fuori discussione ed è proprio per questo che il neo ad bianconero Giovanni Carnevali ha iniziato a riallacciare i contatti con la dirigenza del Psg. La missione è quella di riportare Kolo Muani a Torino, questa volta in pianta stabile. "Ci Stiamo lavorando", l'ammissione dell'ex dirigente del Sassuolo a precisa domanda sull'ex Eintracht e Nantes.
E, tra l'altro, potrebbe essere proprio Carnevali ad avere un ruolo fondamentale nel buon esito della trattativa. Il Psg era rimasto infastidito dai metodi utilizzati un anno fa da Comolli per abbassare il prezzo del calciatore e se il francese fosse rimasto in carica come ad della Juventus difficilmente Luis Campos gli avrebbe riaperto le porte. Con il nuovo ad bianconero tutto può succedere. I parigini, comunque, possono far leva su ancora due anni di contratto: Kolo Muani è fuori progetto ma, visto anche quanto successo un anno fa, sembra difficile pensare di prenderlo a meno di 40 milioni.