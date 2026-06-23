Juventus, è Kolo Muani l'erede di Vlahovic. Carnevali: "Ci stiamo lavorando"

Il tira e molla con l'attaccante francese dura da più di un anno, quando Damien Comolli provò per tutta l'estate a strapparlo al Psg a prezzo di saldo. I parigini, infastiditi dalle manovre dell'ex ad juventino, avevano deciso di chiudere i ponti e mandare il giocatore in prestito al Tottenham. Anche lo stesso calciatore era rimasto scottato dal lungo corteggiamento poi finito nel nulla. Tanto da chiudere la porta a gennaio, quando la Juve, su richiesta di Spalletti, era tornata alla carica. Soltanto il lavoro ai fianchi dell’ex ct e dei vecchi compagni di squadra sono riusciti a fargli cambiare idea. A quel punto però il mercato di gennaio era agli sgoccioli: troppo tardi per trovare una quadra per un'operazione così importante.