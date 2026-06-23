Juventus, tentazione Frattesi: proposti all'Inter Gatti o Cambiaso

Sono giorni decisivi per il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è in uscita dall'Inter dopo una stagione in cui ha giocato ancora meno delle precedenti, chiusa con un triste zero nella casella dei gol segnati. Una vera rarità per chi come lui ha costruito una carriera sulle doti da incursore. Caratteristiche non note soltanto alla Milano nerazzurra, per cui Frattesi ha firmato gol pesantissimi: anche Luciano Spalletti conosce benissimo le qualità del classe '99. L'ex ct gli aveva quasi cucito intorno la sua nazionale, mettendolo sempre in condizione di esprimersi al massimo. E Frattesi ha sempre risposto in maniera positiva, diventando uno dei principali marcatori azzurri sotto il tecnico da Certaldo.