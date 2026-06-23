MANOVRE BIANCONERE

Juventus, tentazione Frattesi: proposti all'Inter Gatti o Cambiaso

Il centrocampista preferirebbe rimanere in Italia e sogna di tornare a lavorare con l'ex ct che l'aveva valorizzato. Il Nottingham Forest però rimane un'opzione

23 Giu 2026 - 09:10
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Sono giorni decisivi per il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è in uscita dall'Inter dopo una stagione in cui ha giocato ancora meno delle precedenti, chiusa con un triste zero nella casella dei gol segnati. Una vera rarità per chi come lui ha costruito una carriera sulle doti da incursore. Caratteristiche non note soltanto alla Milano nerazzurra, per cui Frattesi ha firmato gol pesantissimi: anche Luciano Spalletti conosce benissimo le qualità del classe '99. L'ex ct gli aveva quasi cucito intorno la sua nazionale, mettendolo sempre in condizione di esprimersi al massimo. E Frattesi ha sempre risposto in maniera positiva, diventando uno dei principali marcatori azzurri sotto il tecnico da Certaldo. 

Nottingham in pressing

 Ora le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo. Già a gennaio Spalletti aveva fatto il nome di Frattesi come un potenziale obiettivo, ma ora con anche Giovanni Carnevali in bianconero, l'assalto sembra ancora più probabile. Era stato proprio il neo ad juventino a credere in Davide, strappandolo dalle giovanili della Roma a 17 anni. Oggi il prezzo che fa l'Inter è di molto superiore a quanto l'ex Sassuolo lo pagò nel 2018: 30 milioni di euro. Una richiesta forte del concreto interessamento del Nottingham Forest, che vede Frattesi come un buon tassello da aggiungere a un reparto che perderà sicuramente il suo gioiello, Elliot Anderson.

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 Il centrocampista azzurro tra le due destinazioni ha una chiara preferenza: Torino. Per questo prima di dare il via libera definitivo alla soluzione estera vorrebbe aspettare fino all'ultimo una mossa dei bianconeri che, con Carnevali, stanno provando a sondare il terreno. La Juve vorrebbe inserire nell'affare una contropartita per provare ad abbassare la parte cash da corrispondere ai nerazzurri: i nomi più quotati sono quelli di Andrea Cambiaso e Federico Gatti. L'ottimo rapporto tra il nuovo ad e Beppe Marotta lascia pensare che una quadra, alla fine, si possa trovare. Anche se i nerazzurri preferirebbero non includere altri giocatori nell'affare, visto che da quello che Marotta e Ausilio riusciranno a racimolare dalle cessioni dipende anche buona parte del resto del mercato in entrata. La volontà di Frattesi però è chiara: vuole tornare protagonista con Spalletti. E la scelta chiara del diretto interessato potrebbe pesare moltissimo in questa trattativa. 

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