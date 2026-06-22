Juventus, Kessié tirato a lucido: occasione a zero per Carnevali

Non sarà né Messi, né Yamal, ma di sicuro questi Mondiali stanno mettendo in mostra un Franck Kessié davvero in grande forma. La conferma che la Juventus sta lavorando nella giusta direzione per riportare il centrocampista ivoriano in Italia. A 30 anni, l'ex Milan ha l'esperienza e la leadership adatta al nuovo progetto bianconero di Spalletti. Contro la Germania ha messo in mostra tutte le sue qualità, pure da realizzatore, ma anche in Arabia, con la maglia dell'Al Ahli, non ha fatto di certo la comparsa milionaria.