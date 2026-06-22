Juventus, Kessié tirato a lucido: occasione a zero per Carnevali

Non sarà né Messi, né Yamal, ma di sicuro questi Mondiali stanno mettendo in mostra un Franck Kessié davvero in grande forma. La conferma che la Juventus sta lavorando nella giusta direzione per riportare il centrocampista ivoriano in Italia. A 30 anni, l'ex Milan ha l'esperienza e la leadership adatta al nuovo progetto bianconero di Spalletti. Contro la Germania ha messo in mostra tutte le sue qualità, pure da realizzatore, ma anche in Arabia, con la maglia dell'Al Ahli, non ha fatto di certo la comparsa milionaria.
A Torino gli hanno messo gli occhi addosso da tempo e la possibilità di prenderlo a zero (il suo contratto scadrà tra pochi giorni) è un'occasione troppo ghiotta per farsela scappare. Il suo arrivo potrebbe aprire a una cessione pesante dal punto di vista economico, con Koopmeiners e Thuram candidati a fargli spazio.
Oltretutto, Kessié vorrebbe tornare in Europa a giocare. Tanto che sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio e riportarlo a un livello abbordabile anche per la Juve di oggi. E Carnevali è pronto a sfruttare l'occasione.