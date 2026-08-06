Juventus, non solo Zirkzee: Suzuki per la porta e Lucumi in difesa, tris possibile

Non è però finita qui. Dopo la vittoria sul Chelsea a Hong Kong, il tecnico juventino ha chiarito l'obiettivo minimo per la stagione: qualificazione in Champions League. In seguito al sesto posto di maggio, non si può più sbagliare. E per questo bisogna insistere per altri colpi, in modo da completare una rosa che evidentemente non si è mostrata all'altezza per chiudere tra le prime quattro.