Juventus, non solo Zirkzee: Suzuki per la porta e Lucumi in difesa, tris possibile
Servono almeno altri due rinforzi per la rosa di Spalletti, focus su porta e difesa. Vicario alternativa al giapponese del Parma, che arriverebbe in prestito dal Psg
Juventus, Parma e Psg. Dall'intreccio tra le squadre della carriera di Gigi Buffon, può arrivare il nuovo portiere bianconero. Segni del destino, forse, come ricorda il Corriere dello Sport che ricostruisce i prossimi passi per il mercato della Vecchia Signora.
Dopo aver chiuso per Alajbegovic e il ritorno di Kolo Muani, la priorità della dirigenza è legata al portiere. Zion Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Psg. Nelle prossime 48 ore, infatti, i francesi potrebbero chiudere per il numero uno del Parma sulla base di 30-33 milioni di euro.
A quel punto, forte dei rapporti rinsaldati tra club dopo l'affare Kolo Muani e grazie all'intermediazione di Giovanni Carnevali, la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione, con l'obiettivo di valorizzarlo ancora in Serie A, stavolta in una big, e poi tra un anno si vedrà.
Per questo la Juventus ha atteso per chiudere per Guglielmo Vicario, altro portiere che potrebbe arrivare in prestito dal Tottenham. Il vice Donnarumma in nazionale al momento è un'alternativa, Spalletti preferirebbe Suzuki.
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Non è però finita qui. Dopo la vittoria sul Chelsea a Hong Kong, il tecnico juventino ha chiarito l'obiettivo minimo per la stagione: qualificazione in Champions League. In seguito al sesto posto di maggio, non si può più sbagliare. E per questo bisogna insistere per altri colpi, in modo da completare una rosa che evidentemente non si è mostrata all'altezza per chiudere tra le prime quattro.
Gli altri due fronti, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. Joshua Zirkzee e Jhon Lucumi i due prescelti o quasi per completare il tris. Per l'olandese, il Manchester United ha aperto anche al prestito, per quanto vorrebbe la garanzia dell'obbligo del riscatto. Ci si può lavorare, anche in campo, nonostante Spalletti di base preferisse un attaccante più fisico.
Quella per il difensore colombiano del Bologna rischia invece di diventare una telenovela: la dirigenza rossoblu ha dato apertura al trasferimento, ma vorrebbe almeno 25 milioni per avvicinarsi ai 28 della clausola scaduta nelle scorse settimane. La Juventus spinge per chiudere tra i 18 e i 20 milioni, forte della preferenza del giocatore, da tempo in attesa.