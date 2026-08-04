MOSSE BIANCONERE

Juve: Vicario in stand-by, Suzuki via Psg resiste. Salgono le quotazioni di Atubolu

Ora la priorità in entrata è consegnare il titolare tra i pali a Spalletti entro domenica

04 Ago 2026 - 10:28
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Ufficializzati i colpi Alajbegovic e Kolo Muani, il prossimo obiettivo in entrata per la Juve è il portiere, che Carnevali e Massara vogliono consegnare a Spalletti entro domenica e comunque al rientro della squadra da Perth, in Australia, per averlo tra i pali alla prima di campionato nella trasferta di Frosinone. Il nome più 'facile' è quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham, che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Ma non la prima scelta di Spalletti, che ha puntato sull'estremo difensore del Parma Suzuki. Un percorso più complicato quello che porta al giapponese ma comunque ancora percorribile: il Psg, fortemente interessato al giocatore, potrebbe prenderlo dai gialloblù alzando la prima offerta di 33 milioni di euro, e poi cederlo per una stagione in prestito ai bianconeri. Nella corsa al portiere salgono le quotazioni del tedesco Noah Atubolu, classe 2002, finalista di Europa League con il Friburgo, con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2027 (stipendio da 1,5 milioni netti a stagione), già accostato qualche mese fa all'Inter. Per portarlo a casa servono però almeno 15 milioni di euro.

Atubolu è nato a Friburgo il 25 maggio 2002, da padre nigeriano (precisamente di etnia Igbo) e madre tedesca, ma ugualmente di origine nigeriana. Un metro e 90, carattere deciso, grande coraggio tra i pali e riflessi strepitosi, è entrato nel giro delle Nazionali giovanili con l'Under 17 e ci è rimasto fino all'Under 21, con cui ha disputato e perso la finale dell'Europeo 2025 contro l'Inghilterra e ha stabilito il record di presenze per un portiere, 22, superando il vecchio primato che apparteneva a Manuel Neuer. Proprio a Neuer dicono somigli parecchio. Abile con i piedi, la sua specialità è parare i rigori: è uno dei giovani estremi difensori più promettenti sul panorama europeo. Trubin del Benfica costa troppo (30 milioni), per Milinkovic-Savic il Napoli chiede 15 milioni di euro, ma la Juve potrebbe inserirlo nella trattativa, con conguaglio, per Federico Gatti, che piace ad Allegri.

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