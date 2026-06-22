MANOVRE BIANCONERE

Juventus, Carnesecchi è il nome nuovo per la porta: contatti con l'Atalanta

Dopo le difficoltà per arrivare al Dibu, Carnevali pensa al numero uno della Dea. La valutazione però è altissima: 50 milioni di euro

22 Giu 2026 - 12:53
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La Juve punta forte su Marco Carnesecchi. Secondo il nostro esperto di mercato, Orazio Accomando, il portiere dell'Atalanta è balzato in cima alla lista delle preferenze bianconere, superando la concorrenza di Guglielmo Vicario e del Dibu Martinez. La Dea però riflette: Cristiano Giuntoli, neo ds, ha già messo in conto le cessioni di Ederson al Manchester United per 45 milioni circa e Marco Palestra all'Inter per 50/52, perdere anche l'estremo difensore azzurro sarebbe un colpo durissimo per i bergamaschi.

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Per questo la Dea ha alzato un muro alto 50 milioni per il suo gioiello che, dal suo canto, si trasferirebbe a Torino molto volentieri. Nonostante il prezzo non sia di saldo, la Juve ci pensa seriamente: Carensecchi convince tutti alla Continassa, da Carnevali a Spalletti. E allora attenzione a un possibile incastro di mercato. La Juve cerca una sistemazione per Michele Di Gregorio, il numero uno che proprio Giuntoli aveva scelto di portare a Torino. E allora non è da escludere che l'estremo difensore scuola Inter possa finire sul piatto per provare ad abbassare la parte cash da corrispondere all'Atalanta. 

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Anche il Dibu Martinez aveva raccolto il consenso di tutte le componenti bianconere. Tanto che si era trovato anche un accordo totale su 2/3 anni di contratto a 4 milioni circa a stagione. Il problema rimane la trattativa con l'Aston Villa che continua a rimanere bloccata. Gli inglesi chiedono almeno 10 milioni per liberare il portiere dell'Argentina: una cifra che la Juve considera esagerata per un 34enne. Per questo l'attenzione dei vertici bianconeri si era spostata su Vicario, in uscita dal Tottenham, ma l'ex Empoli al momento non è la prima scelta dei bianconeri. 

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