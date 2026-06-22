Juventus, Carnesecchi è il nome nuovo per la porta: contatti con l'Atalanta

Per questo la Dea ha alzato un muro alto 50 milioni per il suo gioiello che, dal suo canto, si trasferirebbe a Torino molto volentieri. Nonostante il prezzo non sia di saldo, la Juve ci pensa seriamente: Carensecchi convince tutti alla Continassa, da Carnevali a Spalletti. E allora attenzione a un possibile incastro di mercato. La Juve cerca una sistemazione per Michele Di Gregorio, il numero uno che proprio Giuntoli aveva scelto di portare a Torino. E allora non è da escludere che l'estremo difensore scuola Inter possa finire sul piatto per provare ad abbassare la parte cash da corrispondere all'Atalanta.