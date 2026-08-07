Fiorentina, ufficiale la cessione del difensore Nicolas Valentini all'Alaves

La Fiorentina ha ceduto ufficialmente Nicolas Valentini al Deportivo Alaves, club spagnolo. Di seguito il comunicato emesso dall'Alaves:

"Deportivo Alavés e ACF Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Nicolás Valentini (Junín, Argentina, 6 aprile 2001), che diventerà così un nuovo giocatore dell'Albiazul fino al 30 giugno 2029. Valentini è un difensore centrale mancino di 25 anni, alto 1,87 metri, cresciuto nelle categorie giovanili del Boca Juniors. Dopo aver completato la fase di formazione nell'entità xeneize, debuttò con la prima squadra e guadagnò notorietà fino a consolidarsi nell'élite del calcio sudamericano. Durante quella fase ha fatto parte della squadra che ha vinto la Supercoppa Argentina nel 2023, oltre a raggiungere la finale della Copa Libertadores nello stesso anno. Il nuovo giocatore del Deportivo Alavés, rinforzo del presente e del futuro per la difesa dell'Albiazul, è già a Vitoria-Gasteiz. Domani si unirà alla pre-stagione della squadra Babazorro e sarà sotto le istruzioni di Quique Sánchez Flores per prepararsi al debutto in campionato e a quello che sarà il suo debutto in LALIGA EA SPORTS".