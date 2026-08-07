Luca Zidane lascia il Granada e passa al Leganés

07 Ago 2026 - 21:49
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Il portiere algerino Luca Zidane, figlio del nuovo ct della nazionale francese Zinedine Zidane, è passato dal Granada al Leganés, hanno annunciato i due club della seconda divisione. Ventotto anni, ha firmato un contratto di un anno con la squadra della Comunità di Madrid, con opzione per un secondo. Il Granada, dal canto suo, ha spiegato di aver "raggiunto un accordo (con il giocatore) per la risoluzione del rapporto contrattuale" dopo le 45 presenze in due stagioni. Il franco-algerino prosegue quindi la sua carriera nella seconda divisione spagnola, dopo aver giocato anche per il Racing Santander (2019), il Rayo Vallecano (2020-22, contribuendo alla loro promozione in Liga) e l'Eibar (2022-24).

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