Juventus, problema esuberi: Koopmeiners e David bloccano il mercato in entrata

AAA cercasi acquirente. Dopo gli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus vuole piazzare alcuni esuberi al più presto per ricavare un tesoretto da investire in questa sessione di mercato per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa. Le cessioni di Openda (Lione), Joao Mario (Fiorentina) e Adzic (Sassuolo), hanno dato un po' di manovra alla dirigenza bianconera con Carnevali, Massara e Ottolini che sono al lavoro per cercare di piazzare anche Teun Koopmeiners e Jonathan David.