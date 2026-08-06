Juventus, problema esuberi: Koopmeiners e David bloccano il mercato in entrata

AAA cercasi acquirente. Dopo gli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus vuole piazzare alcuni esuberi al più presto per ricavare un tesoretto da investire in questa sessione di mercato per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa. Le cessioni di Openda (Lione), Joao Mario (Fiorentina) e Adzic (Sassuolo), hanno dato un po' di manovra alla dirigenza bianconera con Carnevali, Massara e Ottolini che sono al lavoro per cercare di piazzare anche Teun Koopmeiners e Jonathan David.
Indietro nelle gerarchie
Dopo due anni con la maglia della Juventus, Teun Koopmeiners non è più, di fatto, al centro del progetto come era all'inizio della gestione Thiago Motta. Il centrocampista olandese non ha minimamente soddisfatto le aspettative dopo quanto fatto vedere con la maglia dell'Atalanta, tanto da scalare dietro anche a Douglas Luiz nelle gerarchie delle prime amichevoli estive (solo 72 minuti nelle amichevoli con Nizza e Chelsea). Arrivato in bianconero per 60 milioni di euro (bonus compresi), a oggi la Juventus valuta Koop circa 30 milioni di euro per evitare di fare minusvalenze, motivo per il quale nelle ultime ore la dirigenza del club piemontese ha aperto anche alla cessione in prestito. L'obiettivo primario è quello di vendere Koopmeiners a titolo definitivo, ma anche un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto potrebbe essere una soluzione gradita alla Juventus. Vista l'assenza di offerte, possibile anche una cessione in stile Openda.
Le convinzioni di David
Per sistemare l'attacco, e concretizzare l'acquisto di Joshua Zirzkee dal Manchester United, la Juventus deve vendere Jonathan David. Arrivato a parametro zero la scorsa estate, l'attaccante non ha particolarmente brillato nella sua prima annata bianconera chiudendo con soli 6 gol all'attivo. Per ora, il canadese non ha la minima intenzione di lasciare l'Italia, convinto ancora di potersi giocare le proprie chance e di convincere Spalletti. L'acquisto di Kolo Muani, però, è sembrato un chiaro segnale d'addio (ieri solo mezz'ora nell'amichevole con il Chelsea), con i bianconeri che hanno deciso di puntare su un altro centravanti per sostituire lo svincolato Dusan Vlahovic. Anche per David non si registrano grandi interessi, con la Juventus che lo lascerebbe partire per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.