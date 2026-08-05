Juventus, si scalda la pista Zirkzee: ora il Manchester United apre al prestito

La Juventus cerca un attaccante. Archiviato l'acquisto di Randal Kolo Muani dal Psg, la dirigenza è al lavoro per regalare a Spalletti un altro rinforzo nel reparto offensivo. Nelle ultime ore, i bianconeri hanno portato avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e con il Manchester United. La novità, infatti, è che i Red Devils hanno aperto all'opzione della cessione in prestito e sarebbero disposti a lasciare partire l'attaccante olandese, vero e proprio pupillo di Massara che lo voleva già ai tempi della Roma.