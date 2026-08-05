Juventus, si scalda la pista Zirkzee: ora il Manchester United apre al prestito

Juve, le foto dell'amichevole di Hong Kong contro il Chelsea
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L'attaccante olandese potrebbe lasciare l'Inghilterra in questa sessione di mercato e fare ritorno in Italia dopo l'esperienze con Parma e Bologna
La Juventus cerca un attaccante. Archiviato l'acquisto di Randal Kolo Muani dal Psg, la dirigenza è al lavoro per regalare a Spalletti un altro rinforzo nel reparto offensivo. Nelle ultime ore, i bianconeri hanno portato avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e con il Manchester United. La novità, infatti, è che i Red Devils hanno aperto all'opzione della cessione in prestito e sarebbero disposti a lasciare partire l'attaccante olandese, vero e proprio pupillo di Massara che lo voleva già ai tempi della Roma.
Per far sì che entri Zirzkee, la Juventus ha sicuramente bisogno di cedere un giocatore in avanti. A oggi, gli indiziati principali sono Jonathan David e Arek Milik, con il primo che pesa a bilancio molto più del secondo e nell'ultima stagione non ha reso quanto ci si aspettava. Ecco perché, in caso di arrivo di un'offerta congrua, l'ad bianconero Carnevali potrebbe decidere di lasciar partire l'attaccante canadese per affondare definitivamente il colpo su Zirkzee. Ma solamente con la formula del prestito: la Juve non vuole un acquisto a titolo definitivo per non gravare ulteriormente sul bilancio e tenersi da parte il giusto tesoretto per provare a rinforzare ulteriormente la rosa in questa sessione di mercato.
Se da un lato Zirzkee è un giocatore che stuzzica, soprattutto, i tifosi bianconeri, sembra che Spalletti sia orientato a cercare un altro tipo di attaccante. Se Kolo Muani rappresenta il centravanti "tecnico", ecco che l'allenatore bianconero vorrebbe un'alternativa più fisica, caratteristica incarnata soprattutto da Dusan Vlahovic. Per questo motivo, nelle ultime settimane sono usciti i nomi di Mateo Pellegrino del Parma (nel mirino anche della Fiorentina) e di Alexander Sorloth, di proprietà dell'Atletico Madrid che in questi giorni è tornato ad allenarsi con il club spagnolo dopo il Mondiale giocato con la Norvegia. Sicuramente, la dirigenza bianconera proverà ad accelerare per cercare di regalare a Spalletti un altro attaccante in vista dell'inizio del campionato, fissato il prossimo 23 agosto alle 18:30 sul campo del Frosinone.
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