Juventus-Kolo Muani, il ritorno è possibile: Carnevali avvia il disgelo col Psg

Juve, hai visto David? Prima tripletta bianconera da Paolo Rossi e capocannoniere del Mondiale
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La Juventus punta al ritorno di Randal Kolo Muani: contatti riattivati tra Carnevali e il Psg. Ecco i dettagli della trattativa e l'accordo col giocatore
Passano i mesi, non la voglia di Juventus e Randal Kolo Muani di riabbracciarsi. E dopo tante parole, si sta passando ai fatti: nelle scorse ore Giovanni Carnevali ha riattivato i contatti col Paris Saint-Germain, un disgelo necessario dopo la trattativa naufragata l'estate scorsa con i parigini irritati per come il giocatore era stato a lungo nei discorsi tra i club prima che la Juve, ai tempi ancora sotto gestione Comolli, virasse su Openda.
CI rapporti tra bianconeri e Psg restano comunque buoni, e su questo si baseranno le chiacchierate di settimana prossima anche perché la volontà del giocatore è chiara: vuole tornare a Torino dove si era trovato molto bene nel prestito semestrale da gennaio a giugno 2025. Non a caso c'è già una bozza di accordo su un contratto da circa 5 milioni l'anno più bonus. E anche Luciano Spalletti ha dato il suo assenso all'operazione.
Carnevali e il ds Campos dovranno affrontare sia il discorso economico sia quello legato alla formula. La Juventus valuta Kolo Muani una trentina di milioni mentre i Campioni d'Europa si spingono dieci milioni più in alto. Prezzo a parte, si dovrebbe ragionare su un prestito oneroso con obbligo di riscatto in più rate anche per venire incontro alle esigenze juventine di bilancio senza la qualificazione in Champions League.
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