Juventus-Kolo Muani, il ritorno è possibile: Carnevali avvia il disgelo col Psg

CI rapporti tra bianconeri e Psg restano comunque buoni, e su questo si baseranno le chiacchierate di settimana prossima anche perché la volontà del giocatore è chiara: vuole tornare a Torino dove si era trovato molto bene nel prestito semestrale da gennaio a giugno 2025. Non a caso c'è già una bozza di accordo su un contratto da circa 5 milioni l'anno più bonus. E anche Luciano Spalletti ha dato il suo assenso all'operazione.