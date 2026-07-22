Casemiro è un nuovo giocatore dell'Inter Miami: "Non vedo l'ora di iniziare"

22 Lug 2026 - 20:14
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Come riportato nel comunicato ufficiale del club, "l'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista brasiliano Casemiro. Il cinque volte vincitore della UEFA Champions League arriva al club da svincolato e ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione MLS Sprint 2027, con un'opzione per prolungare l'accordo fino a giugno 2029". 

Ai canali ufficiali della società, l'ex Manchester United e Real Madrid ha dichiarato: "Sono incredibilmente grato e non vedo l'ora di iniziare, per poter ripagare la fiducia che è stata riposta in me. Posso solo dire grazie: darò tutto me stesso per restituire l'affetto e la fiducia che il club mi ha dimostrato". 

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