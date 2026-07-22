Venezia, ufficiale l'acquisto di Adams: operazione da 23 milioni di euro

Ai canali ufficiali del club, Adams ha dichiarato: "Ho scelto di venire qui perché vedo lo straordinario progetto che il Venezia sta costruendo e voglio dare il mio contributo per scriverne un nuovo capitolo della storia. Ai tifosi voglio dire che quello che riescono a creare in un posto così speciale è davvero incredibile. L'energia e la passione che trasmettono sono uniche. Credo che questa squadra meriti di stare in Serie A. È la categoria che le appartiene".