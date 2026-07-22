Venezia, ufficiale l'acquisto di Adams: operazione da 23 milioni di euro

Come annunciato dal club in una nota ufficiale sul proprio sito, "il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia FC le prestazioni sportive dell’attaccante Akor Adams". Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il costo totale dell'operazione si aggira attorno ai 23 milioni di euro.
Ai canali ufficiali del club, Adams ha dichiarato: "Ho scelto di venire qui perché vedo lo straordinario progetto che il Venezia sta costruendo e voglio dare il mio contributo per scriverne un nuovo capitolo della storia. Ai tifosi voglio dire che quello che riescono a creare in un posto così speciale è davvero incredibile. L'energia e la passione che trasmettono sono uniche. Credo che questa squadra meriti di stare in Serie A. È la categoria che le appartiene".