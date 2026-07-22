MOSSE BIANCONERE

Juve: a centrocampo missione per André del Corinthians, ex obiettivo Milan: è sfida al Fenerbahce

Il ventenne è stato vicino ai rossoneri qualche mese fa. Richiesta: 17-18 milioni di euro più 4 di bonus

22 Lug 2026 - 10:10
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Il presente sì, ma con uno sguardo al futuro. Si può leggere in quest'ottica la mossa della Juve sul mercato per Andrè. Il centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians, 41 presenze e sette gol nell'ultimo anno, nei mesi scorsi è stato accostato al Milan e addirittura il suo arrivo in rossonero sembrava cosa fatta (il club brasiliano bloccò all'ultimo la trattativa). Ora ci provano i bianconeri, con un affondo a sorpresa per cercare di superare la minacciosa concorrenza del Fenerbahce, che da tempo è sulle tracce del giocatore. Il club brasiliano ha esigenza di vendere ma comunque non è disposto a fare sconti, contando anche sulla possibilità di scatenare un'asta: 17-18 milioni di euro più 4 di bonus la richiesta per il 70% del cartellino - il restante 30% è della famiglia di André. Dal canto suo il centrocampista sogna di giocare in Europa e aspetta novità dal suo entourage.

Chi sogna l'Europa e chi ci vorrebbe tornarci. Continua il pressing di Carnevali per Kessié, svincolato dopo la conclusione della sua avventura in Arabia con l'Al-Ahli, caratterizzata da 119 presenze e 37 gol. Spalletti lo considera il profilo ideale per rinforzare la mediana, garanzia di qualità, fisicità ed esperienza. Frederic Massara, neo Chief Football Officer dei bianconeri e braccio destro di Carnevali, è in continuo contatto con l'agente del giocatore, George Atangana, che conosce dai tempi del Milan. C'è sempre distanza tra la richiesta del giocatore - superiore ai 5 milioni di euro - e l'offerta della Juve, che da 3,5 milioni di euro l'anno per tre anni più bonus alla firma si è spinta fino a 4,5 milioni per un triennale e non intende alzare ulteriormente la posta. Su Kessié c'è anche l'Atalanta, suo ex club. Per il club bianconero resta comunque la necessità di snellire un reparto affollato: Arthur, Douglas Luiz, e Koopmeiners i candidati a partire ma mancano le offerte.

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