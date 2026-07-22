Juve: a centrocampo missione per André del Corinthians, ex obiettivo Milan: è sfida al Fenerbahce

Il presente sì, ma con uno sguardo al futuro. Si può leggere in quest'ottica la mossa della Juve sul mercato per Andrè. Il centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians, 41 presenze e sette gol nell'ultimo anno, nei mesi scorsi è stato accostato al Milan e addirittura il suo arrivo in rossonero sembrava cosa fatta (il club brasiliano bloccò all'ultimo la trattativa). Ora ci provano i bianconeri, con un affondo a sorpresa per cercare di superare la minacciosa concorrenza del Fenerbahce, che da tempo è sulle tracce del giocatore. Il club brasiliano ha esigenza di vendere ma comunque non è disposto a fare sconti, contando anche sulla possibilità di scatenare un'asta: 17-18 milioni di euro più 4 di bonus la richiesta per il 70% del cartellino - il restante 30% è della famiglia di André. Dal canto suo il centrocampista sogna di giocare in Europa e aspetta novità dal suo entourage.



Chi sogna l'Europa e chi ci vorrebbe tornarci. Continua il pressing di Carnevali per Kessié, svincolato dopo la conclusione della sua avventura in Arabia con l'Al-Ahli, caratterizzata da 119 presenze e 37 gol. Spalletti lo considera il profilo ideale per rinforzare la mediana, garanzia di qualità, fisicità ed esperienza. Frederic Massara, neo Chief Football Officer dei bianconeri e braccio destro di Carnevali, è in continuo contatto con l'agente del giocatore, George Atangana, che conosce dai tempi del Milan. C'è sempre distanza tra la richiesta del giocatore - superiore ai 5 milioni di euro - e l'offerta della Juve, che da 3,5 milioni di euro l'anno per tre anni più bonus alla firma si è spinta fino a 4,5 milioni per un triennale e non intende alzare ulteriormente la posta. Su Kessié c'è anche l'Atalanta, suo ex club. Per il club bianconero resta comunque la necessità di snellire un reparto affollato: Arthur, Douglas Luiz, e Koopmeiners i candidati a partire ma mancano le offerte.