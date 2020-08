Juventus, visite mediche e firma per McKennie

JUVE

Seconda giornata italiana per Weston McKennie, che ieri sera era sbarcato a Torino in vista delle visite mediche e della firma sul contratto che avverranno oggi, preludio all'ufficialità dell'affare. Il centrocampista americano è arrivato al J Medical intorno alle 9.30, accolto da una decina di tifosi con cui ha scattato qualche selfie prima di dirigersi all'interno della struttura per gli esami e i test di rito. Juventus, McKennie al J Medical per le visite

McKennie arriva dallo Schalke 04 in prestito oneroso per un anno alla cifra di 3,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 18 (che si tramuta in obbligo di riscatto al raggiungimento del 60% delle presenze).

Classe 1998, mediano tuttofare, il texano viene da una stagione estremamente positiva, nonostante il periodo difficile vissuto dal club di Gelsenkirchen. Non è esattamente un goleador (3 gol in 28 presenze in Bundesliga nell'annata appena conclusa), ma ha dalla sua grande dinamismo e forza fisica, che ne fanno uno dei migliori recupera-palloni tra gli under 21 sulla piazza. D'altronde, una delle prime richieste di mister Pirlo, è stata quella di avere a disposizione giocatori pronti a riguadagnare in fretta il possesso palla e McKennie sembra proprio l'uomo giusto per questo compito.