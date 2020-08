Juventus, attesa per McKennie: nelle prossime ore lo sbarco a Torino

IL NUOVO ACQUISTO

La Juventus si prepara ad abbracciare Weston McKennie, che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente il primo colpo di mercato dell'era Pirlo. Il centrocampista statunitense dovrebbe sbarcare a Torino in serata, per poi sostenere le visite mediche nella mattinata di venerdì. McKennie arriva dallo Schalke 04 in prestito oneroso per un anno alla cifra di 3,5 milioni, con riscatto fissato a 18.

Classe 1998, mediano tuttofare, il texano viene da una stagione estremamente positiva, nonostante il periodo difficile vissuto dal club di Gelsenkirchen. Non è esattamente un goleador (3 gol in 28 presenze in Bundesliga nell'annata appena conclusa), ma ha dalla sua grande dinamismo e forza fisica, che ne fanno uno dei migliori recupera-palloni tra gli under 21 sulla piazza. D'altronde, una delle prime richieste di mister Pirlo, è stata quella di avere a disposizione giocatori pronti a riguadagnare in fretta il possesso palla e McKennie sembra proprio l'uomo giusto per questo compito.

Qualcuno già lo paragona ad Arturo Vidal, anche lui arrivato in bianconero dalla Germania con la nomea di centrocampista di quantità e poi trasformatosi in bomber aggiunto nella Juve di Conte. Naturalmente a Torino tutti si augurano che McKennie possa ripercorrere le orme del cileno.