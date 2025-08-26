Logo SportMediaset
MANOVRE BIANCONERE

Juventus, il Nottingham Forest ci prova per Savona: offerta attorno agli 11 milioni

I bianconeri ne vorrebbero almeno 18, la cessione potrebbe contribuire a sbloccare il mercato in entrata

26 Ago 2025 - 18:43

Il mercato della Juventus potrebbe riaccendersi proprio negli ultimissimi giorni della sessione estiva. Il Nottingham Forest ha infatti presentato un'offerta da circa 11-12 milioni di euro al club bianconero per Nicolò Savona, che già da tempo era nel mirino di alcuni club di Premier League. La Juve punta a strapparne almeno 18, per un giocatore sicuramente ancora acerbo ma di prospettiva, che per altro a metà giugno aveva rinnovato il proprio contratto fino al 2030.

La trattativa potrebbe a breve entrare nel vivo e ci sono le condizioni per cui si concluda positivamente, anche grazie ai buoni rapporti tra i due club che hanno da poco concluso l'affare Douglas Luiz.

La cessione di Savona, insieme a quella di Djalò, potrebbe contribuire a sbloccare un mercato in entrata di fatto fermo agli arrivi di David e Joao Mario, oltre naturalmente alla conferma di Conceiçao. Igor Tudor si aspetta 2-3 innesti da qui a fine mercato, ma il tempo stringe e anche per questo la trattativa col Nottingham non potrà andare troppo per le lunghe: in stand-by, oltre al solito Kolo Muani, c'è ad esempio anche Zhegrova, ma la squadra avrebbe bisogno di puntellare anche difesa e mediana, reparti in cui le alternative scarseggiano. Si preannuncia una settimana bollente.

