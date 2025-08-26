Juventus, il Nottingham Forest ci prova per Savona: offerta attorno agli 11 milioni

La cessione di Savona, insieme a quella di Djalò, potrebbe contribuire a sbloccare un mercato in entrata di fatto fermo agli arrivi di David e Joao Mario, oltre naturalmente alla conferma di Conceiçao. Igor Tudor si aspetta 2-3 innesti da qui a fine mercato, ma il tempo stringe e anche per questo la trattativa col Nottingham non potrà andare troppo per le lunghe: in stand-by, oltre al solito Kolo Muani, c'è ad esempio anche Zhegrova, ma la squadra avrebbe bisogno di puntellare anche difesa e mediana, reparti in cui le alternative scarseggiano. Si preannuncia una settimana bollente.