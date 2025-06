Juventus, ufficiale il rinnovo di Savona: contratto fino al 2030

Con i colori bianconeri addosso dall’età di 8 anni, Nicolò ha potuto conoscere tutte le categorie del Club acquisendo esperienza e maturando con costanza annata dopo annata: dalle Under, passando per la Primavera e la Next Gen, fino all’approdo in pianta stabile tra i più grandi". A comunicarlo è la società bianconera tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali.