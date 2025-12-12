Douglas Luiz vede la luce: 45' con l'Utrecht per il riscatto. Juve, il tesoretto è più vicino

Il segnale della svolta è arrivato in Europa League: il classe '98 è tornato ad allenarsi in gruppo e ha disputato tutto il primo tempo nella sfida contro l'Utrecht. Una notizia accolta con entusiasmo non solo dal giocatore, ma anche dal tecnico Sean Dyche, che conta molto sulle qualità dell'ex Aston Villa per la seconda parte di stagione. Douglas Luiz è a quota 7 presenze (da almeno 45 minuti). Nonostante lo stop forzato, a metà dicembre ha già coperto quasi il 50% del percorso necessario per far scattare l'obbligo di acquisto.