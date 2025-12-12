Logo SportMediaset

Douglas Luiz vede la luce: 45' con l'Utrecht per il riscatto. Juve, il tesoretto è più vicino

Douglas Luiz torna in campo con l'Utrecht dopo l'infortunio: Nottingham Forest più vicino all'obbligo di riscatto

di Stefano Fiore
12 Dic 2025 - 14:22

Dopo un avvio da incubo in Premier League, Douglas Luiz sembra finalmente pronto a riprendersi il centrocampo del Nottingham Forest. Il brasiliano, arrivato in estate in prestito dalla Juventus dopo una stagione deludente a Torino, si è lasciato alle spalle i problemi muscolari alla coscia che lo hanno costretto a saltare ben 12 partite.

Il ritorno in campo

 Il segnale della svolta è arrivato in Europa League: il classe '98 è tornato ad allenarsi in gruppo e ha disputato tutto il primo tempo nella sfida contro l'Utrecht. Una notizia accolta con entusiasmo non solo dal giocatore, ma anche dal tecnico Sean Dyche, che conta molto sulle qualità dell'ex Aston Villa per la seconda parte di stagione. Douglas Luiz è a quota 7 presenze (da almeno 45 minuti). Nonostante lo stop forzato, a metà dicembre ha già coperto quasi il 50% del percorso necessario per far scattare l'obbligo di acquisto.

I dettagli dell'accordo: 28,5 milioni in ballo

 Il recupero del centrocampista è una manna dal cielo soprattutto per le casse della Juventus. Nel contratto di cessione è presente una clausola chiara:

  • La condizione: se Douglas Luiz disputerà almeno 45 minuti in 15 partite stagionali, il prestito diventerà definitivo.
  • Le cifre: il Forest dovrà versare 25 milioni di euro ai bianconeri, più eventuali 3,5 milioni di bonus.
  • Il futuro: in caso di riscatto, il giocatore firmerà un contratto con gli inglesi fino al 2030.

Con 5 mesi ancora da giocare, il traguardo delle 15 presenze appare decisamente alla portata.

