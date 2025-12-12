Lazio, trattative ancora in stallo per due rinnovi

Oltre al mercato in entrata e in uscita, la Lazio sta lavorando anche sul fronte rinnovi. I dossier più urgenti sono quelli di Toma Basic e Adam Marusic, entrambi in scadenza il prossimo giugno. I primi incontri tra società e agenti dei due calciatori non hanno per ora portato a nulla. Per Basic, resta il nodo dell'ingaggio: il croato vorrebbe un aumento, ma il club biancoceleste deve tenere d'occhio i conti. Come riportato da Calciomercato.com, la situazione per Marusic, invece, è ancora più complessa. La Lazio ha offerto un rinnovo pluriennale ma alle stesse cifre, con l'entourage del calciatore che chiede almeno l'inserimento di alcuni bonus. Con il mercato ancora bloccato e con l'incertezza su gennaio, è al momento impossibile fare ragionamenti precisi: i prossimi mesi saranno decisivi.