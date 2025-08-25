Juve, Djalò vicino al Besiktas (che prende anche El Bilal Touré)

Tiago Djalò è pronto a lasciare la Juventus e questa volta lo farà a titolo definitivo. Ci sono in corso dei contatti tra i bianconeri e il Besiktas, che vogliono portare in Turchia il difensore portoghese. Per ora, l'offerta delle aquile non soddisfa le richieste della Juventus. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore con la trattativa che, comunque, resta ben avviata.