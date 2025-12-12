Logo SportMediaset

manovre bianconere

Frattesi-Juve: poco spazio all'Inter, Spalletti può ritrovarlo in bianconero

Frattesi resta ai margini del progetto nerazzurro e la Juventus pensa al colpaccio già a gennaio

di Stefano Fiore
12 Dic 2025 - 08:39

Il matrimonio tra Davide Frattesi e l'Inter torna in bilico, almeno secondo Tuttosport. Il centrocampista romano sperava di trovare più spazio col cambio di guida tecnica da Simone Inzaghi a Cristian Chivu ma in questa prima parte di stagione sembra superato nelle gerarchie sia da chi l'anno scorso aveva giocato meno, vedi Zielinski, sia da chi è arrivato in estate, vedi Sucic. Ecco perché l'ex Sassuolo sta valutando seriamente l'addio già nella finestra invernale con la Juventus spettatrice molto interessata.

Il fattore Spalletti e la suggestione tattica

 Se a Milano le porte sembrano chiuse, a Torino potrebbero aprirsi spiragli interessanti. La Juventus osserva sorniona, forte di un asso nella manica: Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è l'uomo che più di tutti ha saputo esaltare le doti da incursore di Frattesi in Nazionale, trasformandolo in una macchina da gol (ben 7 le reti in azzurro sotto la sua gestione). L'ipotesi di un trasferimento alla Continassa non è solo sentimentale ma squisitamente tattica: i recenti esperimenti bianconeri col 4-2-3-1 (visti contro il Pafos) richiedono proprio un "tuttocampista" capace di legare i reparti e aggredire la profondità.

Rinnovo congelato e blitz degli agenti

 La trattativa con l'Inter per il prolungamento del contratto di Frattesi fino al 2030, che sembrava una formalità a settembre, è stata interrotta dall'entourage del giocatore secondo quanto scrive il quotidiano piemontese. Non è un caso che gli agenti della scuderia di Beppe Riso siano stati avvistati recentemente nel quartier generale della Juventus. Ufficialmente visite di cortesia, ufficiosamente i primi sondaggi con il duo dirigenziale Comolli-Modesto per capire la fattibilità dell'operazione.

L'ostacolo del prezzo

 Resta da sciogliere il nodo economico. L'Inter valuta il cartellino circa 35 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore che, paradossalmente, non è più centrale nel progetto tecnico. Tuttavia, la volontà di Frattesi, ancora tutta da verificare sino in fondo, potrebbe costringere i nerazzurri ad abbassare le pretese o a sedersi al tavolo delle trattative. Gennaio è vicino e l'asse Milano-Torino promette scintille.

calciomercato juve
frattesi
spalletti
inter

