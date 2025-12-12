Frattesi-Juve: poco spazio all'Inter, Spalletti può ritrovarlo in bianconero

Il matrimonio tra Davide Frattesi e l'Inter torna in bilico, almeno secondo Tuttosport. Il centrocampista romano sperava di trovare più spazio col cambio di guida tecnica da Simone Inzaghi a Cristian Chivu ma in questa prima parte di stagione sembra superato nelle gerarchie sia da chi l'anno scorso aveva giocato meno, vedi Zielinski, sia da chi è arrivato in estate, vedi Sucic. Ecco perché l'ex Sassuolo sta valutando seriamente l'addio già nella finestra invernale con la Juventus spettatrice molto interessata.