Frattesi-Juve: poco spazio all'Inter, Spalletti può ritrovarlo in bianconero

Frattesi resta ai margini del progetto nerazzurro e la Juventus pensa al colpaccio già a gennaiodi Stefano Fiore
Il matrimonio tra Davide Frattesi e l'Inter torna in bilico, almeno secondo Tuttosport. Il centrocampista romano sperava di trovare più spazio col cambio di guida tecnica da Simone Inzaghi a Cristian Chivu ma in questa prima parte di stagione sembra superato nelle gerarchie sia da chi l'anno scorso aveva giocato meno, vedi Zielinski, sia da chi è arrivato in estate, vedi Sucic. Ecco perché l'ex Sassuolo sta valutando seriamente l'addio già nella finestra invernale con la Juventus spettatrice molto interessata.
Se a Milano le porte sembrano chiuse, a Torino potrebbero aprirsi spiragli interessanti. La Juventus osserva sorniona, forte di un asso nella manica: Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è l'uomo che più di tutti ha saputo esaltare le doti da incursore di Frattesi in Nazionale, trasformandolo in una macchina da gol (ben 7 le reti in azzurro sotto la sua gestione). L'ipotesi di un trasferimento alla Continassa non è solo sentimentale ma squisitamente tattica: i recenti esperimenti bianconeri col 4-2-3-1 (visti contro il Pafos) richiedono proprio un "tuttocampista" capace di legare i reparti e aggredire la profondità.
La trattativa con l'Inter per il prolungamento del contratto di Frattesi fino al 2030, che sembrava una formalità a settembre, è stata interrotta dall'entourage del giocatore secondo quanto scrive il quotidiano piemontese. Non è un caso che gli agenti della scuderia di Beppe Riso siano stati avvistati recentemente nel quartier generale della Juventus. Ufficialmente visite di cortesia, ufficiosamente i primi sondaggi con il duo dirigenziale Comolli-Modesto per capire la fattibilità dell'operazione.
Resta da sciogliere il nodo economico. L'Inter valuta il cartellino circa 35 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore che, paradossalmente, non è più centrale nel progetto tecnico. Tuttavia, la volontà di Frattesi, ancora tutta da verificare sino in fondo, potrebbe costringere i nerazzurri ad abbassare le pretese o a sedersi al tavolo delle trattative. Gennaio è vicino e l'asse Milano-Torino promette scintille.
