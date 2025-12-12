Bayern Monaco-Upamecano: trattativa per il rinnovo ancora bloccata

Il Bayern Monaco deve risolvere un'importante questione, quella legata al rinnovo di Dayot Upamecano. Il difensore è in scadenza il prossimo giugno e gradirebbe rimanere in Baviera, ma un accordo tra domanda e offerta non è ancora stato raggiunto. Come riportato da Kicker, l'entourage del francese avrebbe fatto pervenire al club le richieste economiche di Upamecano, clausole comprese. Tali richieste, però, non sarebbero trattabili: il Bayern, dunque, dovrà decidere se accettarle oppure no, perdendo così a zero il difensore il prossimo giugno. Nel frattempo, Real Madrid e Paris Saint-Germain monitorano con attenzione.